Zene, kultúra és több száz élményprogram – 2026-ban is vár mindenkit a SopronFest

SopronFest;2026;

2026-06-24 15:32:00 CEST

A SopronFest 2026-ban ismét visszatér, hogy egy héten keresztül különleges programokkal, koncertekkel, kulturális élményekkel és közösségi eseményekkel töltse meg Sopron városát. A fesztivál július 2–4. között a Lővérek egyedülálló környezetében, valamint Sopron számos ikonikus helyszínén várja a látogatókat.

A SopronFest idén is túlmutat egy hagyományos zenei fesztivál keretein: a szervezők célja, hogy a város teljes közösségi térként működjön, ahol a zene mellett gasztronómiai programok, beszélgetések, podcastok, kiállítások, művészeti események és városi kalandok is helyet kapnak.

A 2026-os programban a hazai könnyűzenei élet számos meghatározó előadója szerepel. A látogatók többek között olyan fellépőkkel találkozhatnak, mint a The Prodigy, Azahriah, Bagossy Brothers Company, Halott Pénz, Dzsúdló, Beton.Hofi, Pogány Induló, Kispál és a Borz, Carson Coma, Parno Graszt és még sokan mások.

A fesztivál egyik különlegessége, hogy a nagyszínpados koncertek mellett Sopron belvárosának terein, kávézóiban és kulturális helyszínein is folyamatosan zajlanak programok. A SopronFest így egyszerre kínál fesztiválélményt, városi felfedezést és közös kulturális élményt minden korosztály számára.