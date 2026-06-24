Őrizetbe vették Fonyód volt fideszes polgármesterét a gyanús számlák ügyében

Fidesz;őrizetbe vétel;Fonyód;volt polgármester;

2026-06-24 16:09:00 CEST

Hidvégi József utolsó ciklusában körülbelül 150-300 millió forintnyi önkormányzati kifizetés lehetett aggályos.

Szerda reggel rendőrök állították elő Fonyód korábbi fideszes polgármesterét, Hidvégi Józsefet, illetve a fiát – értesült lapunk helyi forrásokból. Információinkat a somogyi főügyészség is megerősítette. Mint megkeresésünkre írták, a két férfit gyanúsítottként hallgatták, majd az expolgármestert 72 órára őrizetbe vették. Az idő rövidsége miatt az ügyészség később dönt, indítványozza-e Hidvégi József letartóztatását. A fiát elengedték.

Mint arról a Népszava elsőként beszámolt, a múlt héten 30 napra letartóztatásba helyezte a kaposvári bíróság a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. (FVFVÜ) ügyvezetőnőjét és egyik rokonát a somogyi főügyészség indítványa alapján. A vádhatóság társtettesként, különösen nagy értékre, folytatólagosan, üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett gazdasági csalással gyanúsította meg az ügyvezetőt, társa esetében mindezek mellett a pénzmosás gyanúja is felmerült. Ehhez az ügyhöz kapcsolódóan vették most őrizetbe Hidvégit is.

Lapunk tavaly nyáron számolt be róla, hogy a rendőrség törvénytelen számlázások és kifizetések miatt indított nyomozást több bűncselekmény miatt, a nyomozók többször is megjelentek az FVFVÜ-nél, s iratokat foglaltak le. Információink alapján legalább három feljelentés érkezett a rendőrségre a cég gazdálkodása miatt, konkrétan a 2019-24-es önkormányzati ciklus, vagyis Hidvégi József utolsó időszakának tevékenységét kezdték vizsgálni. Az ügyben az akkori ellenzéki képviselők nyomására az önkormányzat ideiglenes vizsgálóbizottságot hozott létre, hogy átvilágítsák a cég gazdálkodását, a grémium beszámolóját azonban nem fogadta el az akkor kormánypárti többségű testület. A lapunkhoz eljutott információk szerint Hidvégi József utolsó ciklusában cirka 150-300 millió forintnyi önkormányzati kifizetés lehetett aggályos. A legfőbb kedvezményezettek között forrásaink a volt polgármester, illetve az FVFVÜ vezetőjének rokonait említették, többek között zöldterület gondozására, strandüzemeltetésre, jogi tanácsadásra folyhatott el a százmilliót bőven meghaladó összeg.