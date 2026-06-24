Tanács Zoltán a NER-médiából elbocsátott dolgozókról: Nem kár értük

leépítés;elbocsátások;Mandiner; NER;Mediaworks;Pesti Srácok;fideszes média;Tanács Zoltán;

2026-06-24 16:00:00 CEST

A tudományos és technológiai miniszter azonban hozzátette, ezt alapvetően nem egy politikusnak kell megmondania, „a piac többnyire nagyon jól tudja”, mire van igény. Tanács Zoltán szerint a Mediaworks propagandát gyártott, a hirtelen a sajtószabadságért aggódó Fideszt pedig álszentnek tartja, hiszen akkor nem volt ekkora a felháborodás, amikor a most elbocsátott propagandisták embereket, családokat tettek tönkre.

Megszűnőben van a hazugsággyár – kezdi szerdán közzétett Facebook-bejegyzését a Tisza-kormány tudományos és technológiai minisztere, amelyben arra reagált, hogy a tömeges leépítések kezdődtek a Fidesz médiabirodalmában a történelmi választási vereség után.

Tanács Zoltán posztjában felidézte, hogy hétfőn mintegy 60 embernek mondtak fel a Mandinernél, így összesen 48-an maradtak a megszűnés szélén álló MCC tulajdonában lévő lapnál. A Mediaworks eközben a hónap közepén egy sor propagandamédia részleges, avagy teljes bezárásáról döntött, megszűnik a Ripost és a Metropol, valamint a Bors és több megyei lap nyomtatott kiadása is, csoportos létszámleépítés keretében pedig a Pesti Srácok összes munkavállalójának felmondtak.

„Kár értük? Szerintem nem, bár ezt alapvetően nem egy politikusnak kell megmondania. A piac többnyire nagyon jól tudja, mire van igény. Ha egy termék a jogszabályi kereteket betartva, tisztességesen, átlátható módon finanszírozva működik, akkor egyetlen dolog számít – hogy van-e rá kereslet. Hogy teremt-e olyan értéket, amiért az olvasók, hirdetők hajlandók fizetni”

– írta Tanács Zoltán.

A tárcavezető posztjában azt ígérte, a Tisza-kormány nem fog semmiféle olyan intézkedést hozni, ami korlátozná a sajtószabadságot. Szerinte a Mediaworks összeomlása annak a beismerése a tulajdonosai részéről, hogy a cégcsoport ebben a formában soha nem volt piaci alapon életképes „A kormányzat bukása után, a közpénzcsapok elzárása elegendő volt ahhoz, hogy a hazug híreket, lejáratásokat, valóságtorzító publikációkat szakmányban gyártó gépezet megtörjön. Hiszen nem sajtótermékeket árult, hanem propagandát gyártott” – emelte ki.

Úgy véli, a megtisztulás opció lehet, de a „teljes összeomlást” sokkal valószínűbbnek tartja. „Az ellenzékbe szorult, bukott kormánypárt folyamatosan arról papol, hogy veszélyben a sajtószabadság, meg hogy családok százai kerülnek most veszélybe. Mekkora álszentség!

Akkor nem volt ekkora a felháborodás, amikor a most elbocsátott »újságírók« (elnézést, propagandisták) embereket, családokat tettek tönkre, lejáratásokkal, gyűlöletkeltéssel, százszor bíróság előtt is kimondott hazugságokkal fertőzték a közéletet. És mindezt közpénzmilliárdokból.

Most eljött az igazság pillanata számukra is: lehet munkát keresni a piacon” – üzente.

A Mandinert érintő leépítésekről a Fidesz-közeli lap publicistája, Kohán Mátyás számolt be ma reggeli cikkében. Úgy fogalmazott, munkájukat addig végzik, amíg a lapot „Magyar Péter el nem foglalja”, a folytatásról szólva pedig azt közölte: „Jó újságot írni vagyunk a Mandinernél (páran már évtizedes távlatban), ebbéli képességünket sosem veszítettük el, s ehhez keresünk partnereket – olvasóinkban, támogatóinkban, és bizony a nemzeti nagytőkében is.”

Tanács Zoltán bejegyzésében, vélhetően erre adott reakcióként azt írta: „Ha pedig valaki abban reménykedik, hogy most majd akkor jönnek a »nemzeti nagytőkések« és megmentik ezeket a propagandistának is alkalmatlannak bizonyuló embereket, akkor szerintem nagyot téved. A NER oligarchái nem nemzeti nagytőkések. Döntő többségük nem üzletember, hanem stróman.” A miniszter szerint ők egyetlen esetben fogják a jobboldali sajtót támogatni, ha úgy vélik, hogy ebből valami hasznuk származik: „több megrendelés, vagy, ami most aktuálisabb, a börtön elkerülése”.