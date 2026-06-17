Harminc napra letartóztatásba helyezték a fonyódi városüzemeltetési cég ügyvezetőjét és az egyik rokonát

letartóztatás;cég;ügyvezető;városüzemeltetés;Fonyód;

2026-06-17 16:01:00 CEST

Az ügyvezetőt folytatólagosan, üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett gazdasági csalással gyanúsították meg, társa esetében mindezek mellett a pénzmosás gyanúja is felmerült.

Harminc napra letartóztatásba helyezte a kaposvári bíróság a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. (FVFVÜ) ügyvezetőjét és egyik rokonát a somogyi főügyészség indítványa alapján. A vádhatóság társtettesként, különösen nagy értékre, folytatólagosan, üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett gazdasági csalással gyanúsította meg az ügyvezetőt, társa esetében mindezek mellett a pénzmosás gyanúja is felmerült.

Mint arról a Népszava elsőként beszámolt, a rendőrség hétfőn előállította az FVFVÜ vezetőjét és egyik rokonát.

Lapunk úgy tudja, balatoni kisváros korábbi fideszes polgármesterét, Hidvégi Józsefet is bevitték a rendőrök, ám ezt hivatalos helyről nem erősítették meg.

Tavaly beszámoltunk róla, a rendőrség törvénytelen számlázások és kifizetések miatt indított nyomozást több bűncselekmény miatt, a nyomozók többször is megjelentek az FVFVÜ-nél, s iratokat foglaltak le. Információink alapján legalább három feljelentés érkezett a rendőrségre a cég gazdálkodása miatt, konkrétan a 2019-24-es önkormányzati ciklus, vagyis Hidvégi József utolsó időszakának tevékenységét kezdték vizsgálni. Az ügyben az akkori ellenzéki képviselők nyomására az önkormányzat ideiglenes vizsgálóbizottságot hozott létre, hogy átvilágítsák a cég gazdálkodását, a grémium beszámolóját azonban nem fogadta el az akkor kormánypárti többségű testület. A lapunkhoz eljutott információk szerint Hidvégi utolsó ciklusában cirka 150-300 millió forintnyi önkormányzati kifizetés lehetett aggályos. A legfőbb kedvezményezettek között forrásaink a volt polgármester, illetve az FVFVÜ vezetőjének rokonait említették, többek között zöldterület gondozására, strandüzemeltetésre, jogi tanácsadásra folyhatott el a százmilliót bőven meghaladó összeg.

A bíróság – egyetértve az ügyészségi indítvánnyal – az eljárás menetének veszélyeztetésére, illetve a bűnismétlés lehetőségére hivatkozva rendelte el a két gyanúsított 30 napos letartóztatását.

Az ügyben megkerestük Erdei Barnabást, Fonyód fideszes polgármesterét, aki az érintett időszakban a város alpolgármesterként dolgozott. Arra voltunk kíváncsiak, miért nem függesztette fel az ügyvezetőt a nyomozás idejére, milyen indokkal maradhatott valaki egy ilyen pozícióban, aki ellen rendőrségi nyomozás zajlott, mint munkáltató, érez-e felelősséget, hogy egy gazdasági bűncselekménnyel gyanúsított cégvezetőt hagyott egészen az őrizetbe vételéig dolgozni, noha tudta, mivel vádolják? Arra is rákérdeztünk, miért nem szavazta meg a vizsgálóbizottság beszámolóját, miért nem nyilvános, milyen visszaélések történhettek a cégnél és az önkormányzatnál, s hogy a történtek után kezdeményezi-e, hogy nyilvánosságra hozzák a bizottsági beszámolót? Az iránt is érdeklődtünk, miért nem az önkormányzat tette meg a feljelentést a cégnél és az önkormányzatnál feltárt visszásságok miatt? Erdei telefonhívásunkra sms-ben ígért visszahívást, az e-mailben délelőtt elküldött kérdéseinkre hat óra elteltével sem válaszolt. Amint reagál, frissítjük cikkünket.