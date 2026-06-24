Vízhasználati korlátozásokat vezettek be a nyíregyházi kórház több épületében

egészségügy;kórház;vízkorlátozás;

2026-06-24 17:45:00 CEST

Több tömbben megelőző intézkedéseket vezettek be.

A vízminőség-ellenőrzések során a vízhálózat egyes pontjain olyan mikrobiológiai eltéréseket azonosítottak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórházban, amelyek miatt azonnali vízhigiénés intézkedésekre volt szükség.

Az intézmény szerdai tájékoztatása szerint az érintett területek közé tartozik a Cardiovascularis Centrum, a Sebészeti Tömb, a Rehabilitációs Tömb és a Belgyógyászati Tömb.

A vizsgálati eredmények kézhezvétele után korlátozták a vízhasználatot az érintett épületekben, alternatív megoldásokat vezettek be, valamint megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését és az ellenőrző méréseket. A betegellátás folyamatos, a szükséges higiénés eljárásokat alkalmazzák, és az ellátás biztonságát a bevezetett intézkedések mellett is fenntartják. A lépések célja a megelőzés, valamint a betegek, hozzátartozók és dolgozók egészségének védelme.

A kórház azt is közölte, hogy a helyzetet folyamatosan figyelemmel kíséri, együttműködik a hatóságokkal, és a további beavatkozásokat a hatósági és szakmai előírásoknak megfelelően végzi.