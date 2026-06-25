Felfüggesztik a kínai Semcorp tevékenységét Debrecenben, a fideszes polgármester megtáltosodott a Tisza-kormány hivatalba lépése óta

Debrecen;felfüggesztés;polgármester;Semcorp;

2026-06-25 08:08:00 CEST

A környezetvédelmi hatóság határértéken felüli környezetszennyezést mutatott ki a felszín alatti vizekben az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó, szeparátor-fóliagyártással foglalkozó vállalat debreceni üzemének területén.

„A környezetvédelmi hatóság felfüggeszti a Semcorp tevékenységét. Nincs kivétel. A szabályok betartása mindenkire kötelező” – üzente közösségi oldalán Papp László, Debrecen fideszes polgármestere. Az előzmény: határértéken felüli környezetszennyezést mutatott ki a környezetvédelmi hatóság a felszín alatti vizekben az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó, szeparátor-fóliagyártással foglalkozó kínai Semcorp vállalat debreceni üzemének területén.

Erről szerdán reggel egy videóban adott tájékoztatást Papp László hangsúlyozva: ez a fajta környezetszennyezés elfogadhatatlan, ráadául a gyár esetében már nem először fordult elő szabályszegés. Kérte, hogy a környezetvédelmi hatóság széles körű vizsgálatot folytasson le ebben az ügyben, vizsgálja meg a Semcorp felelősségét, és szükség esetén tiltsa el a céget a gyártási tevékenységétől, illetve vizsgálja meg a környezethasználati engedély visszavonásának lehetőségét is. Hozzátette:

nem állnak meg itt, hanem büntetőfeljelentést tesznek, tekintettel arra, hogy a környezetvédelmi szabályszegésnek vannak büntetőjogi következményei is.

– A politikai pálfordulás nem mossa le a szennyezést – Papp Lászlónak bocsánatot kell kérnie a debreceniektől -– fogalmaztak közleményükben a baloldali Szikra Mozgalom debreceni vezetői. Mint írták, egyetértünk abban, hogy a szennyezőket a legszigorúbban büntetni kell. De ne felejtsük el, mi történt éveken át, amikor civil szervezetek, a Mikepércsi Anyák, a Szikra Mozgalom, Tisza szigetek és független szakértők pontosan ugyanezekre a veszélyekre figyelmeztettek: a fideszes városvezetés és az országgyűlési képviselőjük „halálkufároknak”, „hisztériakeltőknek” és „külföldről pénzelt ügynököknek” nevezett minket – fogalmaztak. Felidézték: amikor például a főleg alumínium-ötvözetből motorházakat és alkatrészeket gyártó Halms Hungary Kft. az önkormányzati választás előtt többször szennyezte a Kisgugyori-csatornát, a hatóságok és a városvezetés mélyen hallgatott, és csak a választások után merték nyilvánosságra hozni a nevetséges, kétmillió forintos bírságot – amit a cég öt óra alatt kitermel. Akkor Papp László polgármester még azokat támadta, akik az ipari park közelébe költöztek, mondván: "nem tudom, mire számítottak" – írták.

Most, hogy a Fidesz-kormányt leváltották, és a politikai védőernyő eltűnt a debreceni Fidesz feje felől, hirtelen megtáltosodtak. Amint beütött a valós, letagadhatatlan baj a Semcorpnál, a polgármesterből egy csapásra határozott és kérlelhetetlen kritikusa lett az eddig általa támogatott iparnak - mondták.

Szerintük a debreceniek biztonsága nem lehet „politikai szélkakasok” játékszere. A hitelesség nem ott kezdődik, hogy a baj megtörténte után fenyegetőzünk vagy nyitott kérdéseket hagyunk és nem tesszük közé az adatokat, hanem ott, hogy megelőzzük azt

– fogalmaztak.

Nyílt levelükben azt követelték, hogy a helyi közgyűlés oszlassa fel magát, a polgármester pedig nyilvánosan kövesse meg mindazokat, akit az elmúlt három évben jogos aggodalmai miatt a fideszes sajtóban, fideszes propagandisták és képviselők meghurcoltak és lejárató kampányok célpontjává tettek. Felszólították arra is, hogy vállalja a politikai felelősséget, tegye nyilvánossá a dokumentumokat, s azonnal kezdjék meg annak a független, civilek és szakértők által felügyelt humán monitoring rendszernek a telepítését, amit a fideszes többség korábban cinikus módon, érdemi vita nélkül leszavazott az egészségügyi és szociális bizottságban.