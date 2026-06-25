Most sokan fognak izzadni, a BKV-buszok többségén 35 fok felett leáll a klímaberendezés, a húszévesnél régebbieken addig se bírja

„A 20 évnél öregebb buszokban már nem lehet hatékonyan működtetni a klímát. Ezek a régi berendezések már nem javíthatóak, cserélni kellene mindet a várt hatásfok eléréséhez. Ez azonban járművenként tízmillió forintos kiadás lenne, amelyre jelenleg nincs forrás a BKV-nál, ráadásul az sem biztos, hogy megérné, hiszen ezek a buszok egészben is megértek a cserére. De ez a hőség az újabb buszokat is próbára teszi, 35 fok felett olyan gáznyomás alakul ki a klímaberendezésekben, hogy a járművek önvédelmi rendszere egyszerűen letiltja a klímát – ismertette a helyzetet Szedlmajer László, a BKV Zrt. autóbusz és trolibusz üzemeltetési vezérigazgató-helyettese a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság legutóbbi ülésén a hőségre való felkészülésről szóló napirend tárgyalásakor. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe és már él az extrém időjárásviszonyok esetén kiadandó vörös kód.A hőség miatt vörös kódot léptetett életbe a szociális és családügyi miniszterSzombattól életbe lép a harmadfokú hőségriasztás
A fővárosban az elmúlt egy évben 300 új busz állt forgalomba, csakhogy ezek többsége a Budapesten több járatot üzemeltető Arriva csoporthoz került, míg a fővárosi tulajdonú BKV Zrt. csupán 65 darab új járművet tudott beszerezni. Ezeken valóban stabilan működik a klíma. Bár a 36-38 fokos hőség legyűrésére már nem elegendőek az Európában általános használt klímaberendezések, speciális „szaharai” típusokra lenne szükség. Szedlmajer attól tartott, hogy a fővárosi buszflotta ilyen jellegű általános klímacseréjére aligha lesz mód az elkövetkező 1-2 évben.
Még ennél is nagyobb a baj a 20 évnél idősebb járművek esetében, amelyeken a klímák többsége nem működik. Márpedig
a főváros 862 darabos flottájából cirka 190 darab már ennél öregebb, sőt, tucatnál több negyedszázados is akad.
A BKV szerint a buszállomány 39 százaléka korszerűtlen. Ezeken minden más mellett a klímaberendezések is elavultak. Az egyes autóbuszok klímateljesítménye között így akár kétszeres vagy annál is nagyobb különbségek lehetnek.
„A városi buszok hűtése korszerű járművek esetén is nehéz feladvány. A néhány tíz méterenként megálló, 3-4 ajtót egyszerre kinyitó buszokon minden megállóban elillan az addigra valamelyest lehűtött levegő. A helyzeten tovább ront, ha az utasok az ablakokat is kinyitják. De van ahol már a végállomáson elvesztették a csatát a hőséggel szemben, mivel a tűző napon álló járművek annyira átforrósodnak, hogy legfeljebb az út végére hűlnének le újra, de közben ugyebár állandóan nyílnak az ajtók. Sokszor az is probléma, hogy a klíma működtetése levesz a teljesítményből, ami hegymenetes járatok esetén megnövekedett menetidőt okozhat, amit szintén nehezen fogadnak el az utasok. Az viszont már ritka, hogy a busz fűt a motor hűtése érdekében” - magyarázza Naszályi Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke, aki szerint a BKV minden évben jó előre készül a nyárra, ellenőrzik, kitakarítják a klímákat, az idén partnercéget is váltottak, az új érzékelhetően körültekintőbben végzi a klímakarbantartást. Ezzel együtt senki ne várjon csodát.
A bizottsági ülésen az is elhangzott, hogy a járművek hőmérsékletét rendszeresen ellenőrzik. Az idén május közepétől szeptember közepéig 6000 mérést terveztek, ami a két évvel ezelőtti kétszerese.
A mérések szerint a klímák 60-80 százaléka működik.
Csakhogy ezen mérések alkalmával azt ellenőrzik, hogy a klíma egyáltalán működik-e. Azt nem, hogy mennyire. A tulajdonos fővárosi önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés értelmében az utastéri hőmérséklet akkor megfelelő 29 fok feletti külső hőmérséklet esetén – a 2002 után gyártott járművek esetében -, ha a járműben a külső hőmérséklet értékénél legalább 4 fokkal, de legfeljebb 12 fokkal alacsonyabb hőmérséklet uralkodik. Így, ha kint 35 fok van, akkor bent a szerződés szerint megfelelő a 31 fok is, 38 foknál elég a 34 fok. Az utasok többsége ezt aligha találja kellemesen hűsnek.
Tavaly a CAF villamosoknál általános jelenség volt, hogy 35 fok felett automatikusan kikapcsolt a klíma. Az idén csökkentették a klímatöltetet, illetve cserélték a hűtőközeget, amitől a BKV azt várja, hogy a rendszerek 42-43,5 fokos külső hőmérséklet mellett is stabilan működnek majd. Az új, most érkező CAF-szerelvényeket már ezzel az új gáztöltettel szállítják. A Budapesten közlekedő villamosoknak egyébként alig negyede rendelkezik utastéri klímaberendezéssel – CAF és Combino járművek igen - , de ezek a típusok adják az ágazati teljesítmény több, mint 40 százalékát.Negyven BKV-buszt vizsgált át a kormányhivatal, kilencet kitiltott a forgalombólA fővárosi BKV-buszok 76 százalékánál talált problémát a kormányhivatal
Az elmúlt években jelentős gondot okozó hőség miatti síndeformációkat locsolással próbálják kivédeni. Két locsolókocsit állítottak be erre. Az idén egyébként ezzel még nem volt gond. A BKM 20 locsolóautója délután 6 órától reggelig járják a fővárosi utcákat, nemcsak a sínek mentén.
A locsolás az aszfalt hőmérsékletét ideiglenesen 6–8 °C-kal képes csökkenteni.
A bizottsági ülésen ismét előkerült az 3-as vonalon közlekedő metrókocsik klímaügye. A BKV ismét elmondta, hogy az utólagos klimatizálás lehetséges, lenne is erre vállalkozó, de ehhez az orosz gyártó együttműködésére lenne szükség. Egyrészt a Metrowagonmashnál vannak a szükséges tűzterjedési, vázszerkezet szilárdsági számítások, másrészt a klímaszerelésre vállalkozó cégek csak a gyártó bevonásával hajlandóak elvégezni a munkát, mivel ehhez szükség lenne a vázszerkezet megbontására. Az orosz cég azonban jó előre közölte, hogy a vázszerkezet megbontása garanciavesztéssel jár, így elveszik a 10 éves átrozsdásodási és a 30 éves élettartam jótállás. Ráadásul az utólagos klimatizálás érintené a vonatvezérlést is, márpedig ez is orosz szoftverrel működik, gyártója pedig az ukrán háború miatt szankciós listán van, így vele semmiféle együttműködés nem lehetséges. Mint emlékezhetünk a Metrowagonmash az Orbán-kormány lobbizására került le a szankciós listáról, éppen a 3-as metróra hivatkozva.Jön a nyár, de a légkondi nem, továbbra is klíma nélkül kell kihúzniuk a 3-as metrón utazóknakA BKV-vezér sok év után beismerte, nem felújították, hanem újragyártották a 3-as metró kocsijait