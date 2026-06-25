Trump már továbblépne, pedig még nagyon távoli az iráni-amerikai béke

Irán;Gáza;Trump;

2026-06-25 17:37:00 CEST

A tárgyalási folyamat is akadozik, az amerikai elnök érdeklődése máris újra Gáza felé fordult.

Kitalációról és álhírgyárosokról írt tegnap Donald Trump kedvenc platformján, a Truth Socialön. Az amerikai elnök azt állította, teljesen hamis információ, hogy Irán vámot, biztosítási díjat vagy bármi mást akar kivetni a Hormuzi-szorosra. Mindezt az „álhírgyárosok” terjesztik, állítja az elnök, Teherán ugyanis tájékoztatta Washingtont arról, hogy nem terveznek ilyesmit. Ellenkező esetben az Egyesült Államok azonnal berekeszti a tárgyalásokat, szögezte le, majd önellentmondásba bonyolódott. Azt írta, Washington nem ad semmilyen pénzt Iránnak és nem is oldja fel a befagyasztott iráni vagyonelemekre kivetett korlátozásokat, majd gyorsan hozzátette, hogy mégis feloldják egyes iráni vagyonelemek befagyasztását, de efölött továbbra is az USA rendelkezik majd és valójában amerikai farmereknek adják majd oda, akiknek a mezőgazdasági termékeit Iránba szállítják majd.

Trump nem először állít alaptalan dolgokat vagy az iráni állásponttal szögesen ellenkezőt. A mindkét elnök által, vagyis Trump által is aláírt iráni-amerikai megállapodás valójában csak annyit tartalmaz, hogy Irán a tárgyalások 60 napja alatt nem szed átkelési díjat a Hormuzi-szoroson.

Az Irán és az Egyesült Államok közötti technikai szintű svájci tárgyalások nem szakadtak meg, csak szünetelnek, a pakisztáni külügyminisztérium szóvivője szerdán azt közölte, hogy „egy ideiglenes szünet után jövő kedden folytatódnak”. Hogy meddig, az kérdéses, mint ahogy az is, hogy van-e egyáltalán esély egy végleges, a szükséges biztonsági garanciákat is tartalmazó békeszerződésre.

A felek nyilatkozatai mindenesetre gyors eredménnyel nem kecsegtetnek.

Tegnap az iráni főtárgyaló, a keményvonalas Mohammad Bagher Ghalibaf házelnök az Iszlám Együttműködési Szervezet Parlamenti Uniójának bakui ülésén azt mondta: az Irán és az USA között a háború befejezésére kötött szándéknyilatkozat „Amerika vereségének beismerése”, számolt be az AFP hírügynökség. „Az iszlámábádi egyetértési megállapodás nem nyomás vagy kényszer eredménye, hanem inkább a bátor iráni nemzet által tanúsított ellenállás és elszántságé” – nyilatkozta Ghalibaf. Az iráni vezető politikus azt is kijelentette, hogy a Közel-Kelet biztonságát ezentúl a régió országainak kell biztosítaniuk, elutasítva a külső beavatkozást és széles körű régión belüli együttműködésre szólított fel – emelte ki a Reuters. Mindez azt húzza alá, hogy az álláspontok tapodtat sem mozdultak el a megnyugtató lezárás irányába.

Donald Trump azonban bizakodó és máris Gáza felé fordult. A Politico tegnapi információi szerint az általa kezdeményezett Béketanács június 30-án egy ciprusi üdülőhelyen ül össze a Gázai övezetre vonatkozó stratégia „újraindítása” céljából. A lap diplomáciai forrásai szerint a találkozó három napig fog tartani. Úgy tudják, ezúttal még nem a teljes testületet (amelynek Orbán Viktor is tagja) hívják össze, csupán a Hamász palesztin terrorszervezet helyettesítésére kitalált Gázai Nemzeti Bizottság képviselői tárgyalnak Nikolaj Mladenov tanácselnök irodájának képviselőivel. Ciprus, amely támogatja az Európai Unió tartózkodó álláspontját ebben a kérdésben, megfigyelőként vesz részt, nem rendezőként vagy társszervezőként.

A Béketanács februárban tartotta első ülését, de a finanszírozási problémák, a logisztikai nehézségek, valamint a nemzetközi és jogi legitimitását övező kétségek miatt alig ért el előrelépést.