Az amerikai szenátus az iráni háború leállítására szólította fel Donald Trumpot, több republikánus átszavazott a demokratákhoz

Egyesült Államok;Donald Trump;amerikai szenátus;háború Iránban;

2026-06-24 12:24:00 CEST

A voksolás a republikánusok megosztottságát is jelzi.

A republikánus többségű amerikai szenátus elfogadta azt a határozatot, amely azt követeli Donald Trumptól, hogy állítsa le az általa és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök által indított iráni háborút, vagy kérje a kongresszus jóváhagyását a katonai akciók előtt. Ugyanezt a határozati javaslatot fogadta el az amerikai képviselőház is június elején - számolt be róla a CNN.

A határozat törvényi erővel nem bír és az elnök aláírása sem szükséges hozzá, így nem ebből a szempontból van jelentősége, hanem azért, mert az 1973. évi háborús hatáskörről szóló határozat (War Powers Resolution) elfogadása óta először történt olyan, hogy a Kongresszus mindkét kamarája olyan együttes határozatot hagyott jóvá, amely az elnököt katonai művelet befejezésére utasítja. A szenátus ugyanis úgy szavazott 50-48-as arányban a dokumentum mellett, hogy négy republikánus szenátor - Rand Paul, Susan Collins, Lisa Murkowski és Bill Cassidy - a demokratákkal együtt mellette szavazott, további két republikánus pedig - Mitch McConnell és Dave McCormick - nem volt jelen a voksoláson. Ezzel szemben a demokraták közül csak egy szenátor, John Fetterman szavazott a határozat ellen.

Egy, a BBC-nek nyilatkozó elemző, Laura Blumenfeld hangsúlyozta, hogy a határozat jogilag semmiképp sem tekinthető „bilincsnek”, inkább egy „csuklóra csapásnak”. Ugyanakkor a döntés az amerikai nép érzelmeit tükrözi és fokozza a nyomást a Fehér Házon. Az amerikaiak többsége ugyanis nem támogatja Donald Trump iráni háborúját, a vérontáson felül már csak azért sem, mert jelentősen megugrottak miatta az üzemanyagárak.

Donald Trump a szokásos módján reagált a döntésre. Saját közösségi oldalán, a Truth Social-ön rosszul időzítettnek és értelmetlennek nevezte azt, amivel szerinte „segítséget és vigaszt nyújtanak az ellenségnek”. Majd a demokraták mellett szavazó négy republikánus szenátort „vesztesnek” titulálta. „Ezek a szenátorok csak megnehezítették a dolgomat, de így vagy úgy el fogom végezni, mert mindig elvégzem!” - tette hozzá.