Mamdani királycsináló lett New Yorkban

New York;félidős választások;Demokrata Párt;amerikai kongresszus;amerikai képviselő;amerikai előválasztás;New York City;képviselőválasztás;Zohran Mamdani;

2026-06-25 17:33:00 CEST

Mamdani pontosan tisztában van a liberális nagypártra gyakorolt „sokkszerű” hatásával.

Hét kongresszusi körzetben is demokrata előválasztást tartottak tegnap New York államban a novemberi félidős választások felvezetéseként, amelyek közül háromban is a Zohran Mamdani New York-i főpolgármester által támogatott demokratikus szocialista jelölt győzedelmeskedett. Mint ismeretes, tavaly ősszel a baloldali populista programmal induló Mamdani elsöprő győzelmet aratott a főpolgármesteri hivatalért folytatott versenyben, a kampánya fő elemei közé a lakhatási válság megszüntetése, városi tulajdonú és szabályozott árakkal dolgozó élelmiszerboltok és ingyenes óvodai ellátás tartoztak.

New York állam 7-es, 10-es és 13-as körzetében is magabiztos győzelmet aratott a polgármester által támogatott jelölt, sőt utóbbi két körzetben a hivatalban lévő képviselőket sikerült elütni egy újabb két éves mandátumtól.

Az előválasztáson győztes Claire Valdez, Brad Lander, Darializa Avila Chevalier a polgármester szociális programjának átvétele mellett nyíltan az USA-Izrael külkapcsolat megszakítása mellett kampányoltak. Így a New York City területén található három körzet eredménye nemcsak az USA legnépesebb városán, de az észak-keleti államon is túlmutató tanulságokkal szolgál a Demokrata Párt jövőjére nézve.

Mamdani pontosan tisztában van a liberális nagypártra gyakorolt „sokkszerű” hatásával. Kedd éjjel a Brooklyn-i kerületek felölelő 10-es körzet győzelmi buliján úgy fogalmazott, hogy „új fejezet kezdődik a pártunk történetében.” Majd azt is hozzátette, hogy „egy éve, nem egy politikai mozgalom végéről volt szó, hanem az csak a kezdet volt.” A 34 éves polgármester tavalyi győzelme valóban válasz volt a Demokrata Párt Trump-korszakban mutatott tanácstalanságára. Arra az ideológiai langyos vízre, amelyben a kongresszus demokrata nagykutyái, mint Hakeem Jeffries képviselőházi és Chuck Schumer szenátusi frakcióvezető nem tudtak vonzó ajánlatott adni azoknak fiatal és idősebb demokrata szavazóknak, akik kiábrándultak a washingtoni politizálásba beleszürkült, korrupt és hitelüket vesztett politikusokból. Mamdani a Bernie Sanders vermonti független szenátor által képviselt szociális alapú populizmust emelte a fiatalok számára vonzó, a közösségi médiában aktív és emberközpontú politikává. A pártfogolt jelöltjei pedig egyelőre bírják a New Yorkiak bizalmát, ugyanakkor a sikereiket érdemes a politikai kontextuson belül értékelni.

Mamdani ezekkel az eredményekkel egyértelmű királycsinálóvá lépett elő New York városának körzeteiben, ahogy az Amerikai Demokratikus Szociálisták országos szervezetében is megkerülhetetlenné vált. Ez azonban szövetségi szinten nem jelent azonnali és alapvető változást a Demokrata Párt programjára nézve, hiszen Mamdani gazdasági programját és Izraellel szembeni kritikus álláspontját továbbra is túl radikálisnak vélik a párt vezető mérsékeltjei Hangsúlyeltolódást és a kommunikációs stratégia megváltozását azonban hozhat, főleg ha demokrata jelöltek a novemberi kongresszusi választások után a 2028-as elnökválasztásnak is eséllyel akarnak nekifutni. A CNN adatelemző, Harry Enten ugyanis arra figyelmeztet, hogy a demokraták országos előnye elmarad a korábbi évek félidős választásai előtt mértektől. Míg 2006 júniusában 11, 2018-ban 10 százalékponttal vezettek a Republikánus Párttal szemben a közvélemény-kutatásokban, addig idén júniusban már csak 5 pont az előnyük. Az adatok fényében érdemes lenne megfontolni Mamdani üzeneteit a Demokrata Párt vezetésében, már csak a saját politikai túlélésük érdekében is.