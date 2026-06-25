Marokkó hátrányból fordított, végül két góllal legyőzte Haitit

Haiti;labdarúgás;Marokkó;C csoport;futball-vb 2026;

2026-06-25 02:42:00 CEST

Az előző tornán negyedik marokkói válogatott kétszer is hátrányba került ugyan, végül 4-2-re legyőzte Haitit szerdán a labdarúgó-világbajnokság C csoportjának atlantai összecsapásán, így a második helyen jutott tovább.

A marokkói csapat 25. világbajnoki mérkőzésén először nyert hátrányból, sőt, első alkalommal szerzett négy gólt egy mérkőzésen. Az észak-afrikaiak jövő hétfőn a mexikói Monterreyben a F csoport győztesével csapnak össze.

A közép-amerikai együttes második vb-jén is szerzett pont nélkül búcsúzott. A Ferencváros haiti légiósa, Lenny Joseph ötödik válogatott mérkőzésén lépett pályára, először a kezdőcsapat tagjaként és elévülhetetlen érdemei voltak az első találatban.

Bár marokkói helyzettel kezdődött a mérkőzés, az első ellentámadásból Joseph közreműködésével Haiti megszerezte a vezetést. A jobb szélen vezetett támadás végén a Ferencváros csatára közelről, sarokkal emelte a hálóba a labdát, amely végül a kivetődő kapus hátáról pattant be. A gyorsan hátrányba kerülő kétszeres Afrika Kupa-győztes fokozta az iramot, egy percen belül két gólszerzési lehetőséget is elpuskázott, de utána is támadásban maradt. Fél óra elteltével egy akción belül kétszer is betalálhatott volna, de a vetődő Placide előbb Hakimi, majd a kapusról kipattanó labdát megszerezve el-Kabi lövését is hárította. Az első játékrész hajrájában Hakimi mégis egyenlített, mégpedig bevetődve a gólvonalról. Noha alig volt idő hátra a szünetig, mégis továbbikét gól született: előbb Isidor 22 méterről bombázta a labdát a jobb felső sarokba, így Haiti ismét előnybe került, amelyet azonban nem tudott megőrizni, mert Szaibari a harmadik vb-góljával döntetlennel vonulhattak a csapatok az öltözőbe.

Fordulás után visszafogottabban futballozott mindkét együttes, de így is akadt egy marokkói lehetőség el-Hannussz előtt, Placide, a pályafutása utolsó mérkőzését játszó haiti kapus azonban ezúttal is mentett. Aztán a 78. percben már ő sem segített, mert Rahimi lövésénél a labda egy haiti védő lábán megpattanva vágódott a kapu bal oldalába. Úgy tűnt, a haiti válogatott elfáradt a hajrára, játékosai már nem jutottak el az ellenfél kapujáig, és egyre többet reklamáltak a játékvezetőnél. A végeredményt Jasszin állította be a 89. percben, de ezt Joseph már csak a kispadról figyelhette, mert cserével elhagyta a pályát.

Világbajnokság, C csoport, 3. (utolsó) forduló:

Marokkó-Haiti 4-2 (2-2)

Atlanta, Mercedes-Benz Stadion, 68 239 néző, Játékvezető: Makkelie (holland)

Gólszerző: Hakimi (39.), Szaibari (45+1.), Rahimi (78.), Jasszin (89.), illetve Bunu (10., öngól), Isidor (43.)

Sárga lap: Placide (79.), Nazon (79.), Casimir (94.)

Marokkó

Bunu - Hakimi, Halhal, Riad, Szalah-Eddin (Mazraui, 83.) - Sz. Amrabat, El-Ajnaui (El-Murabet, 83.) - B. Díaz (Unahi, 71.), Szaibari (Rahimi, 71.), El-Hannussz - El-Kabi (Jasszin, 71.)

Haiti

Placide - Duverne (Arcus, 81.), Adé, Delcroix, Expérience - Casimir, Jean Jacques (Simon, 81.), Bellegarde, Providence (Nazon, 67.) - Isidor (Deedson, 67.), Joseph (Pierrot, 83.)