Hatalmas földrengés volt Venezuelában, akár százezer áldozat is lehet

földrengés;Venezuela;katasztrófa;

2026-06-25 07:36:00 CEST

Két erős rengés rázta meg Caracas térségét, több épület összeomlott, mentőakciók indultak.

Több épület összeomlott Caracasban, miután szerdán két erős földrengés rázta meg Venezuela fővárosának térségét; az amerikai földtani intézet (USGS) szerint jelentős károk és sok áldozat valószínű - írja a Reuters.

A szervezet azt közölte, előbb egy 7,2-es erősségű földrengés volt Caracastól mintegy 160 kilométerre nyugatra, majd kevesebb mint egy perccel később egy 7,5-ös rengés követte. Az intézet kezdetben azt valószínűsítette, hogy a halálos áldozatok száma 10 ezer és 100 ezer közé eshet.

Delcy Rodríguez ideiglenes elnök azt mondta, rendkívüli állapotot hirdet, és többoldalú szervezetektől kér forrást a helyreállításhoz. Országos halálos- vagy sérültszámot nem közölt.

Diosdado Cabello belügyminiszter az állami televízióban arról beszélt, hogy épületek és lakóházak dőltek össze, a hatóságok pedig minden rendelkezésre álló biztonsági és polgári segítségnyújtási kapacitással dolgoznak. Gustavo Duque, Caracas Chacao kerületének polgármestere szerint egyetlen összeomlott épületből 18 túlélőt hoztak ki, és arra kérte az embereket, hogy a lehetséges utórengések miatt keressenek menedéket.

Falcón tengerparti államban Víctor Clark kormányzó 22 sérültről számolt be az állami televízióban. Tizenöt eltűnt felnőtt után még kutattak. A rengések egy munkaszüneti napon érték Venezuelát. Caracas több részén az emberek az utcára menekültek, miközben épületek remegtek, tárgyak estek le, és akadt, aki az 1967-es caracasi földrengésnél is erősebb élményről beszélt.

A caracasi Hospital de Clínicas egyik dolgozója szerint a személyzetet arra kérték, hogy megerősített éjszakai műszakkal készüljön a sérültek ellátására. Rodríguez közlése szerint a Caracas északi részén, a parton fekvő Maiquetíában működő legnagyobb venezuelai repülőteret károk miatt lezárták, az iskolai órákat pedig a hét hátralévő részére törölték.

A venezuelai olajinfrastruktúrát elsőre nem érintették közvetlenül a legsúlyosabb károk, ugyanakkor több energiacég még a dolgozói hollétét mérte fel. A cikkben megszólaló egyik forrás szerint a tartós áramkimaradás a szolgáltatás helyreállításáig visszafoghatja a kőolaj-kitermelést.

A földrengés után az amerikai cunamiriasztási rendszer Puerto Ricóra, valamint az amerikai és brit Virgin-szigetekre adott ki figyelmeztetést, és veszélyes hullámokat jelzett Aruba, Curaçao és Bonaire térségére is. A riasztást körülbelül egy órával később visszavonták.