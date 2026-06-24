Legalább fél év lehet, mire kijavítják az ukrán dróntámadásban megrongálódott moszkvai olajfinomítót

2026-ban várhatóan már nem áll helyre a termelés a moszkvai olajfinomítóban, amelyet júniusban ukrán dróntámadások rongáltak meg - írta a Reuters két iparági forrásra hivatkozva. A források szerint a javítás legalább hat hónapot vehet igénybe.
A Gazprom Nyeftyhez tartozó üzem a moszkvai régió legnagyobb üzemanyag-ellátója. A Reuters korábbi beszámolója szerint a június 16-i támadás a finomító elsődleges feldolgozóegységét érte, amely az üzem kapacitásának 53 százalékát adja.Volodimir Zelenszkij: Ha Ukrajna ég, akkor Moszkva is égni fog
Két nappal később újabb ukrán dróntámadás érte a létesítményt. A Reuters akkor arról írt, hogy a robbanás és az azt követő tűz nagy füsttel járt, a támadások pedig annak az ukrán hadjáratnak a részei, amely az orosz olajipari infrastruktúra gyengítésére irányul.
A finomítói kiesések miatt Oroszországban nőtt az üzemanyagpiaci nyomás. Az orosz parlament adóváltoztatásokat fogadott el az ellátási gondok enyhítésére, miközben a benzin- és kerozinexportot már korlátozták, és a dízelexport tilalma is felmerült.Ismét ukrán drónok vették célba Moszkvát, több repülőtéren is leállt a forgalom