Oroszország;Moszkva;Ukrajna;háború;olajfinomító;dróncsapás;

2026-06-24 18:49:00 CEST

Legalább fél év lehet, mire kijavítják az ukrán dróntámadásban megrongálódott moszkvai olajfinomítót

Az üzemanyaghiány miatt az orosz hatóságok több intézkedést is mérlegelnek.