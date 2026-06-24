Oroszország;Moszkva;Ukrajna;háború;olajfinomító;dróncsapás;

Legalább fél év lehet, mire kijavítják az ukrán dróntámadásban megrongálódott moszkvai olajfinomítót

Az üzemanyaghiány miatt az orosz hatóságok több intézkedést is mérlegelnek. 

2026-ban várhatóan már nem áll helyre a termelés a moszkvai olajfinomítóban, amelyet júniusban ukrán dróntámadások rongáltak meg - írta a Reuters két iparági forrásra hivatkozva. A források szerint a javítás legalább hat hónapot vehet igénybe.

A Gazprom Nyeftyhez tartozó üzem a moszkvai régió legnagyobb üzemanyag-ellátója. A Reuters korábbi beszámolója szerint a június 16-i támadás a finomító elsődleges feldolgozóegységét érte, amely az üzem kapacitásának 53 százalékát adja.

Két nappal később újabb ukrán dróntámadás érte a létesítményt. A Reuters akkor arról írt, hogy a robbanás és az azt követő tűz nagy füsttel járt, a támadások pedig annak az ukrán hadjáratnak a részei, amely az orosz olajipari infrastruktúra gyengítésére irányul.

A finomítói kiesések miatt Oroszországban nőtt az üzemanyagpiaci nyomás. Az orosz parlament adóváltoztatásokat fogadott el az ellátási gondok enyhítésére, miközben a benzin- és kerozinexportot már korlátozták, és a dízelexport tilalma is felmerült.

A voksolás a republikánusok megosztottságát is jelzi.