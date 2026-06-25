Továbbjutott Dél-Afrika, miután egy góllal verte Dél-Koreát

Dél-Afrika;Dél-Korea;futball-vb 2026;

2026-06-25 07:38:00 CEST

Az ázsiai csapat is reménykedhet, hogy a három pontjával benne lesz a nyolc legjobb harmadikban a 12 csoportból.

A dél-afrikai válogatott 1-0-ra legyőzte a Koreai Köztársaság csapatát a labdarúgó-világbajnokság A csoportjának monterreyi mérkőzésén, így négy ponttal a második helyen jutott tovább, míg ázsiai ellenfele a harmadik helyre visszaesve még reménykedhet a 32 közé kerülésben.

A Magyar Távirati Iroda (MTI) beszámolója szerint már a második fordulót követően eldőlt, hogy Mexikó végez a csoport első helyén, viszont a többi három csapatnak megvolt az esélye a második, szintén továbbjutást jelentő hely megszerzésére. A játéknap előtt hárompontos dél-koreai válogatott várta legkedvezőbb helyzetből az utolsó csoportmérkőzést, és úgy tűnt, gyorsan le is akarja rendezni a kérdést, mert nekiesett a dél-afrikai csapatnak. A helyzeteit azonban kihagyta, ellenfele pedig elkezdett egyre többet és veszélyesebben futballozni, a harmincadik percben pedig akár vezetést is szerezhetett volna. Thalente Mbatha húsz méterről lőtt, Kim Szunggju csak kiütni tudta a labdát, de Evidence Makgopa hétméteres ismétlésénél a kapus szintén mentett.

A dél-koreai szövetségi kapitány a szünetben hármas cserével próbálta jobb teljesítményre ösztökélni csapatát, de összességében az ázsiaiak megelégedtek az egy ponttal, az afrikaiak játékából pedig hiányzott az átütőerő, így továbbra is unalmasan csordogált a mérkőzés. Aztán a 62. percben csereként pályára lépett Moremi a következő támadás végén gólpasszt adott Masekónak, így viszont már a dél-afrikaiak álltak a második, továbbjutást jelentő helyen. A hátrányba kerülő rivális elkezdett kapkodni, de egyáltalán nem jutott el helyzetig, így viszont ezen a vb-n másodszor maradt alul 1-0-ra.

Győzelmével a negyedik világbajnokságán szereplő dél-afrikai csapat először jutott tovább világbajnokságon a csoportkörből, pedig a 2002-es és a 2010-es tornán is négy pontot gyűjtött. A nyolcaddöntőbe jutásért vasárnap Kanadával találkozik Los Angelesben.

A dél-koreai válogatott az eddigi 11 vb-jén nyolcszor nem jutott túl a csoportkörön, most még reménykedhet, hogy a három pontjával benne lesz a nyolc legjobb harmadikban a 12 csoportból.

Világbajnokság, A csoport, 3. (utolsó) forduló:

Dél-afrikai Köztársaság - Koreai Köztársaság 1-0 (0-0)

Monterrey, BBVA Stadion, 51 243 néző, v.: Tello (argentin)

gólszerző: Maseko (63.)