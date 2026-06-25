Nagy erőkkel vonult ki a rendőrség a Semmelweis Egyetem központi épületéhez

Semmelweis Egyetem;rendőrségi eljárás;Hegedűs Zsolt;

2026-06-25 08:17:00 CEST

Nem tudni, milyen ügyben járnak el.

Több egységgel vonult ki a Készenléti Rendőrség a Semmelweis Egyetem Üllői út 26. alatti központi tömbjéhez - írja a Portfolio.

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a lap megkeresésére megerősítette a kivonulás tényét, és azt közölte, hogy az ügy folyamatban lévő büntetőeljárással függ össze, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatala hajtott végre helyszíni nyomozati cselekményeket az érintett címen. A rendőrség azt is közölte, hogy a nyomozás érdekére tekintettel egyelőre nem adhat bővebb tájékoztatást. Az egyetem a hatóságokhoz irányította a portál megkeresését. A válaszból nem derül ki, hogy pontosan milyen cselekmény történt a helyszínen.

Az Üllői út 26-os szám alatt a Semmelweis Egyetem központi igazgatási épülete, vagyis a Rektori Épület található. Ez az egyetem hivatalos székhelye, nem klinikai vagy betegellátó egység, hanem adminisztratív és vezetői központ.

A Portfolio megjegyzi, hogy a Semmelweis Egyetem nagy egészségügyi ellátóhely, ezért a hír kapcsán felmerülhet a hálapénzes ügyek lehetősége, ám azokat a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) bonyolítja. Öt órával korábban az egészségügyi miniszter, Hegedűs Zsolt azt posztolta, hogy „a Tisztítótűz művelet az egészségügyben is folyamatos lesz”.