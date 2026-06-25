Egy klinikai vizsgálattal összefüggő nyomozás miatt jelentek meg rendőrök a Semmelweis Egyetemen

rendőrség;nyomozás;Semmelweis Egyetem;

2026-06-25 08:33:00 CEST

Az intézmény jelezte, együttműködnek a nyomozó hatósággal.

Egy klinikai vizsgálattal összefüggésben indult nyomozáshoz kapcsolódott az a rendőrségi intézkedés, amelyet június 24-én 14 órakor hajtottak végre a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Hematológiai Klinikáján - közölte az egyetem.

Mint korábban a Portfolio nyomán beszámoltunk róla, több egységgel vonult ki a Készenléti Rendőrség a Semmelweis Egyetem Üllői út 26. alatti központi tömbjéhez. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a lap megkeresésére megerősítette a kivonulás tényét, és azt közölte, hogy az ügy folyamatban lévő büntetőeljárással függ össze, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatala hajtott végre helyszíni nyomozati cselekményeket az érintett címen.

A közleményben nem szerepel, hogy pontosan milyen intézkedés történt, és az sem, hogy a nyomozás kire vagy mire irányul. A Semmelweis Egyetem azt írta, teljes körűen együttműködik a nyomozó hatóságokkal. A folyamatban lévő eljárás miatt az intézmény jelenleg nem ad további tájékoztatást.