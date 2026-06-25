Pitiáner és gyermeteg értelmezéssel vádolja Czunyiné az Origót

Origo;Czunyiné Bertalan Judit;

2026-06-25 11:32:00 CEST

Szerinte pitiáner, gyermeteg a portál értelmezése - a minisztérium pedig dilettáns és inkompetens.

Saját bevallása szerint rég nevetett olyan jóízűen címadáson a fideszes Védvonal vezetője, mint amikor elolvasta az Origo róla szóló cikkét.

A fideszes portál „Magyar Péter azonnali hatállyal kirúgta Czunyiné Bertalan Juditot” címmel jelentetett meg cikket egy, a Magyar Közlönyben megjelent határozatról beszámolva.

Az ellenzéki politikus első mondatát kettő, sírva röhögős emojival kezdte. Kifejtette, a TOP Monitoring és TOP Plusz monitoring bizottsági elnöki megbízásait a jogszabályok alapján, a területfejlesztési államtitkári kinevezésemmel egyidejűleg kapta. Egyértelműen ahhoz kapcsolódó, a mindenkori területfejlesztésért felelős miniszter delegál/jelöl a feladatra - törvény szerint most is -, melynek a címzettje a jogszabályban a miniszter, a gyakorlat pedig az volt, hogy a területfejlesztési miniszter vagy államtitkár az elnöke a bizottságoknak - ismertette. Jelezte, államtitkári megbízatása az új kormány május 13-ai megalakulásával ex lege megszűnt, így minden ehhez kapcsolódó más megbízása is. A Magyar Közlönyben pedig egy pro forma határozat jelent meg „némi” fáziskéséssel, ami szimpla adminisztratív határozat, igazgatási rutinnak kellett volna lennie.

„Arról lenne érdemes írnia az online portálnak, ami a valóság. Pitiáner, gyermeteg az értelmezésük, mint ahogyan dilettáns és inkompetens a minisztérium is, mert nem ez az egyetlen dolog, amit bő másfél hónap kormányzás után vesznek észre, hogy tenni kellene valamit. Így hát gyorsan, sebtében intézkednek” - szúrt oda egyszerre a kormánynak és az Origónak Czunyiné Bertalan Judit. Megjegyezte, felmentését az új államtitkár kinevezésével egyidejűleg már illett volna felterjesztenie az új miniszternek. Ad abszurdum, az államtitkári megbízás megszűntét követően úgy szüntette meg a megbízásokat, hogy de jure már nem is voltam hivatalban - fűzte hozzá.

„De hát most ez volt a legfontosabb. Kapkodás, látványosan felment, felszólít, utasít, lassít, vizsgál és kivizsgál. Különösen pikáns, hogy ennél a minisztériumnál ugyanakkor nagy a csend a Magyar Falu Program folyamatban lévő pályázatairól, a benyújtott kérelmekről és sok más, a kis önkormányzatok számára fontos döntésről. Inkompetencia, arrogancia és bosszú. Ez maradt. Meg a filmforgatás és a látványpékség” - zárta sorait a volt országgyűlési képviselő.