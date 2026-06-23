Nyílt levélben kér gazdag embereket a fideszes média támogatására Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya

Navracsics Tibor;média;nyílt levél;Ferencz Orsolya;

2026-06-23 10:27:00 CEST

Felróják nekik azt is, hogy sokszor kellett miattuk tartania a hátukat azoknak az embereknek, akik fizetésből éltek.

Kötelessége mecénásként finanszíroznia az úgynevezett „nemzeti tőkéseknek” a konzervatív média működését - olvasható abban a nyílt levelében, amely kedden jelent meg.

A Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya által jegyzett Facebook-poszt felhívja a figyelmet, hogy az elmúlt napokban a polgári, jobboldali médiában tömeges elbocsátások zajlanak. Az ellenzéki politikusok úgy vélik: „Nem csak addig kell polgári értékrendet valló patriótának lenni, amíg könnyű, hanem akkor is, amikor nehéz. Sőt, akkor kell csak igazán kitartani az értékeink mellett.” Megjegyzik, hogy a „nemzeti nagytőkések” magyar vállalatok preferálásának korábbi kormányzati programja révén hatalmas vagyonokra tettek szert.

Sokszor kellett egyes nagytőkések viselkedése miatt tartania a hátát a havi fizetésből élő jobboldaliaknak, így a sajtó munkatársainak is.

„Arra kérjük hát a magyar nagytőke jobboldali értékeket fontosnak tartó képviselőit, hogy haladéktalanul kezdjenek hozzá egy minőségi jobboldali médiaportfólió finanszírozásához! Továbbá elvárjuk, hogy a média világában most állásukat vesztett szakemberek számára azonnal kínáljanak munkát, helyzetük megoldásában érdemben vállaljanak felelősséget!” - zárul Ferencz Orsolya és Navracsics Tibor nyílt levele.