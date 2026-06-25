Többen megsérültek a Sárvári Gyógyfürdő hétvégén átadott csúszdáiban, mentőt is hívni kellett

Sárvár;mentők;sérülések;csúszda;

2026-06-25 12:13:00 CEST

A fürdő vizsgálatot indított, valamint súlykorlátozást vezetett be.

A múlt hétvégén avatták fel a Sárvári Gyógyfürdő új csúszdáit, melyekre 700 millió forintot költöttek el. Azonban – ahogy az a szerdai sárvári testületi ülésen elhangzott – többen is sérüléseket szereztek a csúszdákban, nem egy esetben mentőt kellett hívni a sérültekhez – írja az ugytudjuk.hu.

A cikk szerint Klimits István (Sárváriakért Egyesület) önkormányzati képviselő kérdésre Máhr Tivadar (Fidesz-KDNP) alpolgármester olvasta fel a fürdő testülethez eljuttatott jelentését. Ebben a menedzsment megerősítette, hogy még mentők általi ellátásra is szorultak fürdőzők a csúszda használata után. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a csúszdák kivitelezésénél az üzemeltető minden esetben az érvényben lévő biztonsági előírások betartásával járt el.

Az esetek után a csúszdákat egy időre le is zárták, majd több tesztelés után ismét kinyitották azokat a látogatóknak.

A jelentés szerint hétfő óta újabb baleset nem történt.

A fürdő aláhúzta, hogy jelenleg a csúszdákat teszt időszakban üzemeltetik. Ez azért fontos, mert ilyen esetben mindig a kivitelező viseli a felelősséget.

A fürdő most a török gyártó és a kivitelező bevonásával vizsgálatot indított, valamint súlykorlátozást vezetett be.

Ez a portál szerint azt jelenti, hogy a korábban 200 kilós súlyhatárt 150 kilóra csökkentették.