A Nemzeti Pedagógus Karról kérdezik a tanárokat

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2026-06-25 11:52:00 CEST

Bármilyen döntés születik a kar jövőjét illetően, elfogadjuk, mást nem tehetünk - nyilatkozta lapunknak Horváth Péter elnök.

Egy online kitölthető, az Oktatási Hivatal által kiküldött kérdőívben oszthatják meg tapasztalataikat és véleményüket a pedagógusok a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) eddigi tevékenységével, valamint az NPK további működésével kapcsolatban - értesült a Népszava. A lapunkhoz is eljutott kérdések között szerepel egyebek mellett, hogy eddig milyen segítséget, szakmai támogatást kaptak az NPK-tól, mennyire tartják hasznosnak az NPK tevékenységét, a döntéshozatalban mennyire tudja megjeleníteni az NPK a pedagógusok, oktatók szakmai véleményét, illetve hogy a jövőben szükség van-e az NPK-ra.

Horváth Péter, az NPK elnöke lapunk megkeresésére azt mondta, a kérdőívet ő is megkapta és ki is töltötte. - A kérdőív az Oktatási Hivatal üzenőrendszerén keresztül érkezett, ami azért problémás, mert a szakképzésben dolgozó kollégák még nem kapták meg, ezt már többen jelezték. Arról nincs információm, hogy az óvodákban dolgozó pedagógusokhoz eljutott-e – nyilatkozta az elnök, hozzátéve:

a tagozataikon keresztül próbálják minél több helyre eljuttatni, mert az NPK-nak is érdeke, hogy minél többen kitöltsék.

Az időpontot ugyanakkor nem tartja szerencsésnek, szerinte a tanévzárás után, a nyári szünet elején már nem biztos, hogy mindenki napi szinten figyeli a hivatalos csatornákon érkező üzeneteket.

Az NPK kormányzati kezdeményezésre jött létre 2013-ban azzal a céllal, hogy egységesen képviselje az állami és önkormányzati fenntartású oktatási-nevelési intézmények pedagógusait. A karnak elsősorban javaslattevő és véleményezési szerepe van, 22 tagozatból áll, és minden megyében van területi szervezete. Létrejöttét komoly ellenérzések kísérték, mert kormányzati szándékból jött létre és kötelező tagsággal rendelkezik: minden állami intézményben dolgozó pedagógus automatikusan a tagjává válik.

Horváth Péter lapunknak azt is elmondta, már találkozott Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterrel. Érzései szerint az egyeztetés kissé hűvös hangulatban telt, a miniszter - más szakmai egyeztetésekkel ellentétben - a közösségi oldalán sem adott hírt róla. Ennek ellenére az NPK elnöke úgy véli, szakmai kérdésekben szinte teljesen megegyezett az álláspontjuk. A Kar jövőjével kapcsolatban még nincs végleges kormányzati álláspont, de Horváth Péter szinte biztosnak érzi, hogy a kötelező tagság meg fog szűnni. - Bármilyen döntés születik, elfogadjuk, mást nem tehetünk - fogalmazott.

Érdeklődésünkre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium annyit közölt, hogy a kérdőívet a minisztérium állította össze és az Oktatási Hivatal küldte ki a pedagógusoknak. A válaszadásra július 1-ig van lehetősége a pedagógusoknak.