Bús Balázs szerint politikai döntést hozott a bíróság

bíróság;letartóztatás;Bús Balázs;Nemzeti Kulturális Alap;

2026-06-25 13:48:00 CEST

Soha semmilyen bűncselekményben nem vettem részt – szögezte le az NKA volt alelnöke.

– A bíróság politikai döntést hozott, véleményem szerint törvénytelen döntést hozott, ami egyáltalán nem megalapozott – mondta Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) volt alelnöke, Óbuda volt polgármestere az RTL Híradónak a bíróságon arról, hogy harminc napra elrendelték a letartóztatását.

Bús Balázs kiemelte, vallomást tett, és mindenben együttműködik a hatóságokkal.

– Soha semmit nem követtem el, soha semmilyen bűncselekményben nem vettem részt, és soha semmilyen olyan döntést nem hoztam, ami törvénytelen lett volna

– fogalmazott. Arra a kérdésre, hogy ki adott utasítást a támogatások megítélésére, úgy reagált, „amit szükséges most, azt elmondtam”.

A 24 azt írja, a Fidesz politikusán kívül csütörtökön döntést hozott a bíróság az NKA kiemelt bizottság tagjairól is, akik 17 milliárd forintnyi támogatás kiosztásáról döntöttek az országgyűlési választás előtt. A letartóztatottak közt van a szintén volt fideszes polgármester, Ughy Attila is.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden számolt be arról, hogy hűtlen kezelés gyanújával kihallgattak és őrizetbe vettek hat embert a Hankó Balázs volt kulturális tárcavezető nevéhez fűződő 17 milliárd forintos NKA-botrányban. Az őrizetbe vettek mindegyike a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) és a Kulturális és Innovációs Minisztérium volt vagy jelenlegi munkatársa. Azt már a 24 fűzte hozzá, hogy az őrizetbe vett személyek egyike a fideszes Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer egykori alpolgármestere, a Nemzeti Kulturális alap egykori alelnöke, aki a pénzszórásról szárnyra kelő hírek nyomán mondott le a posztjáról. Őt az NKA alelnökének először még a néhai Kásler Miklós humánerőforrás-miniszter nevezte ki 2021. január 1-hatállyal. 2024-ben távozott a tisztségből, hogy újra próbálkozzon a polgármesteri tisztség elnyerésével, de nem jött össze, szóval visszatért az NKA-hoz.

Nem sokkal Bús Balázs lemondása előtt derült ki, hogy 2025 második felében felé az NKA-ből elkezdett ömleni a pénz Fidesz-közeli celebritásoknak és szervezetekhez egy ideiglenes kollégiumon keresztül, amelynek a tagjai Hankó Balázs közeli munkatársai voltak. A Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma (KKPIK) 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között 17 milliárd forintot szórt szét úgy, hogy ezt titkolta az NKA Bizottsága előtt, miközben Hankó Balázs is bőkezűen osztogatott a maga NKA-ban lévő ötmilliárd forintos keretéből. A KKPIK gyakorlatilag átverte az NKA Bizottságát, amelynek emiatt több tagja – Vidnyánszky Attila és Both Miklós – szintén előremenekült és távozott a posztjáról. Az ideiglenes kollégiumnak három tagja volt, az elnök Ughy Attila, Budapest XVIII. kerületének egykori fideszes polgármestere mellett Zámbó Nóra jogász, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) Közigazgatási Államtitkári Titkárságának főosztályvezetője, továbbá Burom Gábor, a KIM miniszteri kabinetfőnök-helyettese.

Tarr Zoltán nemrég azonnali hatállyal felfüggesztette Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő és a Nemzeti Kulturális Alap főigazgatóját, aki egy 2026, februári levélben az NKTK munkatársait arra utasította, hogy a miniszteri döntéseket „egyelőre” ne tegyék nyilvánossá.