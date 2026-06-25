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Magyarország területén tűzgyújtási tilalmat hirdettek

Erdélyi Krisztián tűzoltó vezérőrnagy arról beszélt, minden kollégája felkészült, a Magyarországon lévő 150 hivatásos parancsnokságról bármikor kétperces riasztási idővel lehet riasztani a tűzoltókat.  a következő négy nap alatt napban minden összefogásra szükség van. Az ország területére tűzgyújtási tilalmat hirdettek, mégis azt látja, hogy folyamatosan emelkedik a tűzesetek száma, elsősorban a szabadtéri tüzeké. Ezek 99 százaléka emberi tevékenység következtében üti fel a fejét.

Baleset is több történik, a vonuló egységek munkáját segítik az autósok, ha szabad utakat engednek számukra. 

A Batthyány Lajos Alapítványnak a KESMA–Mediaworks-höz hasonló sajtóportfóliójába tartozó magazin, amelyet egykor Kerényi Imre alapított, feltehetően többet nem jelenik meg.