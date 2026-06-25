Hűtött sátorkapacitás Magyarországon jelenleg nincs

sajtótájékoztató;Tisza-kormány;

2026-06-25 15:36:00 CEST

A Magyar Hang kérdésére a tisztifőorvos elmondta, a szociális munkásokra és az önkormányzatokra nagyon számítanak a hajléktalanok ellátásában, de mi magunk is élhetünk jelzőrendszerrel. Magyar Péter kiemelte: karitatív szervezetekkel és önkormányzatokkal is kapcsolatban állnak, elegendő hely áll rendelkezésre. Hűtött sátorkapacitás – ellentétben más országokkal – Magyarországon jelenleg nincs, intézkednek ezek beszerzéséről, de a következő 4 napban ezek nem fognak megérkezni. Azt kérte, ne legyen olyan vendéglő, kereskedelmi egység, „akármilyen csilivili pláza”, ahova nem engedik be a hajléktalanokat hűsölni, mosdóba menni, arcot mosni