sajtótájékoztató;Tisza-kormány;

2026-06-25 15:53:00 CEST

Nagyon veszélyes tud lenni több tízezres rendezvényeket tartani 40-41 fokban.

Az Economx kérdésére Oroszi Beatrix közölte, nincs kritériumrendszer a rendezvények lemondására. Ilyenkor már nincs iskola, így nem kell tanítási szünetet elrendelni. Ha extrém helyzet áll elő, jelezni fognak, hogy be kell avatkozni. A kockázatok alapvetően jól kezelhetőek, ha jól felkészülünk, nem lesz szükség túlságosan korlátozni a normál működést. Magyar Péter kiemelte, nagyon veszélyes tud lenni több tízezres rendezvényeket tartani 40-41 fokban.

Ha azt látják, hogy egy eseményt vagy rendezvényt fel kell függeszteni, be kell avatkozni, akkor meghozzák a szükséges döntést. A szélsőséges időjárás fokozódik, mindeni látja a tendenciát, a Velencei tó helyzetére is már rég fel kellett volna készülni. Itt lesz beavatkozás a melegedés ellen, és lesz levegőztetés az élővilág érdekében. Nem a 24., hanem a 25. órában vagyunk, igyekeznek pótolni a lemaradást - üzente.