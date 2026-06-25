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2026-06-25 15:59:00 CEST

A kórházakban rengeteg helyen folyik a klímafejlesztése. Ezt folytatni fogják, kértek közép-és hosszútávú fejlesztési stratégiát. Eddig öt műtétet kellett elhalasztani, súlyos és életmentő műtétet nem – jelentette be Magyar Péter.