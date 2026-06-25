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Eddig öt műtétet kellett elhalasztani, súlyos és életmentő műtétet nem

A kórházakban rengeteg helyen folyik a klímafejlesztése. Ezt folytatni fogják, kértek közép-és hosszútávú fejlesztési stratégiát. Eddig öt műtétet kellett elhalasztani, súlyos és életmentő műtétet nem – jelentette be Magyar Péter.

A Batthyány Lajos Alapítványnak a KESMA–Mediaworks-höz hasonló sajtóportfóliójába tartozó magazin, amelyet egykor Kerényi Imre alapított, feltehetően többet nem jelenik meg.