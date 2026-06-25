A Tisza-kormány zártkörűen működő részvénytársaságot hoz létre a vasútfejlesztésre

sajtótájékoztató;Vitézy Dávid;vasútfejlesztés;Tisza-kormány;

2026-06-25 16:29:00 CEST

Vitézy Dávid közölte azt is, lesz egy állam vonatlízingcég, ez fogja beszerezni a járműveket. A cél, színvonalasabb és jobb minőségű szolgáltatás nyújtása a HÉV-vonalakon és az InterCityken is. Kiemelte, a rendszerszintű változáshoz az uniós pénzekre elemi szüksége van a magyar vasútnak.

A Magyar Közlönyben meg is jelent a Tisza-kormány határozata, vagyis új, százszázalékos állami tulajdonú, országos közlekedésszervező és országos gördülőállomány-kezelő társaság jön létre a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javítása érdekében. A határozat szerint a helyreállítási alapból, az RRF-ből finanszírozandó lépések célja a vállalt közlekedési fejlesztések megvalósítása, így a H5-, H6- és H7-es HÉV-vonal járműparkjának teljes, valamint a belföldi InterCity-flotta részleges megújítása, továbbá az európai uniós források felhasználásához kapcsolódó mérföldkövek teljesítése.

A határozat szerint a Tisza-kormány egyetértett azzal, hogy az országos, regionális és elővárosi közösségi közlekedés megrendelői feladatait, valamint a különböző közlekedési szolgáltatások összehangolásával kapcsolatos teendőket egy új országos közlekedésszervező lássa el.

A társaság zártkörűen működő részvénytársaságként alakul meg 55 millió forintos induló tőkével, működésére pedig az idén további mintegy 445 millió forintot biztosítanak.

A határozat rögzíti azt is, hogy a vasúti személyszállítási közszolgáltatások területén az uniós szabályokkal összhangban fokozatosan bevezetik a versenyt. A menetrendek és a viteldíjak meghatározása továbbra is állami feladat marad, ugyanakkor a vasúttársaságok között a költséghatékony üzemeltetés területén nyílhat verseny.

A kormány emellett döntött egy önálló országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozásáról, amely a vasúti személyszállítás járműparkjának korszerűsítését koordinálja majd. A társaság 250 millió forintos induló tőkével jön létre, a tulajdonosi jogokat a közlekedési és beruházási miniszter gyakorolja.

A határozat részeként a kabinet 639,6 milliárd forint egyszeri átcsoportosításáról is rendelkezett az RRF-ből.

Az összeg a HÉV-ek és a vasúti személyszállítás járműparkjának megújítását szolgáló gördülőállomány-kezelő társaság tőkeemelését szolgálja, amelynek mértékét a kormány 1,8 milliárd eurónak megfelelő forintösszegben határozta meg.

A közlekedési és beruházási miniszternek november végéig kell javaslatot készítenie a közszolgáltatási verseny fokozatos bevezetéséhez szükséges további intézkedésekről, míg a gördülőállomány-kezelő társaság működési és finanszírozási modelljét augusztus végéig kell kidolgozni.

Vitézy Dávid beszélt arról is, hogy vasúti rombolást korrigálják, számos vasútvonalat ugyanis három éve bezártak a magyar vidéken. Komló és Dombóvár közt augusztusban újraindul a vasúti közlekedés némi pályajavítás után. Miskolc és Tiszaújváros közt szeptember elején indul újra a vasúti közlekedés.