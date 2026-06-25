Merkely Béla: Egy klinikai vizsgálattal kapcsolatos gyógyszerfelhasználást vizsgáltak a rendőrök

A Készenléti Rendőrség volt kint egy klinikai vizsgálattal kapcsolatos gyógyszerfelhasználásnak a kérdését vizsgálták – ennyit közölt Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora az RTL Híradó kérdésére a szerdai razziával kapcsolatban. Nyilatkozata ezzel az egy részlettel volt bővebb az egyetem korábbi közleményénél. Arról a Népszava is beszámolt, hogy egy folyamatban lévő büntetőeljárás miatt razziázott a Semmelweis Egyetemen a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda vagyonvisszaszerzési hivatala.
A nyomozó hatóság szerda este megerősítette a Blikk információját, hogy Budapesten, az Üllői úton fekvő tömbben helyszíni nyomozati cselekményeket hajtottak végre, de a nyomozás érdekére tekintettel bővebb tájékoztatást egyelőre nem adtak. Ugyanakkor Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter nagyjából a razzia indításával egy időben jelezte, hogy a Magyar Péter által bejelentett Tisztítótűz művelet az egészségügyben is „folyamatos” lesz.
Szintén írtunk arról, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a Portfolio megkeresésére megerősítette a kivonulás tényét, és azt közölte, hogy az ügy folyamatban lévő büntetőeljárással függ össze, részleteket továbbra sem közöltek. Egyelőre annyit tudni, hogy a razzia színhelye az Üllői út 26. szám alatt a Semmelweis Egyetem központi igazgatási épülete, a rektori épület volt. Ez az egyetem hivatalos székhelye, nem klinikai vagy betegellátó egység, hanem adminisztratív és vezetői központ.Egy klinikai vizsgálattal összefüggő nyomozás miatt jelentek meg rendőrök a Semmelweis EgyetemenNagy erőkkel vonult ki a rendőrség a Semmelweis Egyetem központi épületéhezFolyamatban lévő büntetőeljárás miatt razziázott a Semmelweis Egyetemen a KR NNI