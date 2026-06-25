razzia;büntetőeljárás;gyógyszerek;Semmelweis Egyetem;Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda;klinikai vizsgálatok;Merkely Béla;

2026-06-25 16:00:00 CEST

Merkely Béla: Egy klinikai vizsgálattal kapcsolatos gyógyszerfelhasználást vizsgáltak a rendőrök

A Semmelweis Egyetem rektora röviden reagált KR NNI szerdai razziájára, de a zajló büntetőeljárás részleteit nem osztotta meg a közvéleménnyel.