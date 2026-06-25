A Telex a génszerkesztett élelmiszerekre vonatkozó szabályokról kérdezte Magyar Pétert

sajtótájékoztató;Tisza-kormány;

2026-06-25 16:51:00 CEST

Magyar Péter elmondta, sok más tagállam is támogatta az utóbbi döntést az Európai Tanácsban, a tudományos állásfoglalás szerint ugyanis ezek nem minősülnek GMO-nak. Nem véletlen, hogy jelentős többség volt az Európai Parlamentben is – jegyezte meg. Hozzátette: érti a felháborodást, azon se lepődött meg, hogy az útkeresésben lévő ellenzék hazudik. Ez a technológia lehetővé fogja tenni, hogy a kukorica, búza alkalmazkodni tudjon nem GMO-val, hanem természetesebb módon a megváltozott körülményekhez.