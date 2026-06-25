sajtótájékoztató;Tisza-kormány;

2026-06-25 17:30:00 CEST

Az RTL Híradó Nemcsók Dénes kinevezéséről megismételte, hogy meg fogják vizsgálni az ügyet. Ezek olyan intézmények, ahol az utóbbi időben nem nagyon volt munka, mert nem voltak uniós források. Most több munka lesz mint valaha. Beszélt az illetővel, ismeri a szakmai életútját, ez alapján döntöttek – közölte. – Nem tudom, hogy egyébként melyik cégnél van az, hogy a cég dolgozói mondják meg, ki legyen a főnökük – jegyezte meg Magyar Péter.

Korábban a miniszterelnök úgy nyilatkozott, Nemcsok Dénes kinevezésénél egyetlen szempontot mérlegeltek: néhány hónap áll Magyarország előtt az uniós források visszaszerzéséhez. Minden állami vezetőt ugyanazon mérce alapján fogják megítélni, de nem azt vizsgálják, ki dolgozott korábban a magyar államigazgatásban - ha ezt vizsgálnák, senki nem maradna itt. Azt vizsgálják, részt vett-e valaki bármilyen törvénytelen dologban. A kifogásokat azonban figyelembe fogják venni. Tájékoztatást kért Lőrincz Viktóriától.