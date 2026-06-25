Belháború tört ki Szegeden a BYD öt évre szóló adómentességének eltörléséről, Botka László az ügyben Kapitány Istvánhoz fordul

Szeged;Szijjártó Péter;Orbán Viktor;közgyűlés;javaslat;Botka László;adómentesség;eltörlés;BYD;Kapitány István;

2026-06-25 17:22:00 CEST

A polgármester szerint nem a környezetszennyezés gyanúja miatt büntetőeljárásban is érintett kínai autógyárnak, hanem a tulajdonos ismerete nélkül az épülő ipari parknak adtak kedvezményt.

Hazug az az állítás, hogy Szeged önkormányzata adómentességet adott a BYD-nak, ilyen egyedi adókedvezmény az európai és a magyar jog szerint nem adható. Amikor lehetővé vált jogszabályilag a 300 hektárosra tervezett ipari park létrehozása, akkor erre a 300 hektárra biztosítottunk 2023 szeptemberében egyhangú közgyűlési döntéssel (Mihálik Edvin szavazatával) ideiglenes építményadómentességet – reagált Facebook-oldalán Botka László Szeged polgármestere a város „Zöld Város Programért” felelős tanácsnokának posztjára. Mihalik Edvin, az Összefogás Szeged Jövőjéért frakcióvezetője kiállt frakciójuk javaslata mellett, amellyel megszüntetnék a BYD autógyár 5 éves építményadó mentességét, és ezért szerinte Botka megszüntetné a tanácsnoki pozícióját.

A polgármester állítása szerint az építményadó-mentesség megszavazásakor – 2023-ban – a BYD nem döntötte el, hogy Magyarországra és azon belül Szegedre jön. – Az illetékes miniszterhez, Kapitány Istvánhoz fordulunk, hogy veszélyeztet-e nemzetgazdasági érdeket ennek az ipari parki átmeneti kedvezménynek az eltörlése. Felelősen dönteni csak hivatalos kormányzati álláspont alapján lehet. Mi ezt tesszük és nem hozunk felelőtlen döntéseket, és főleg nem vádaskodunk alaptalanul – emelte ki Botka László.

Mihálik Edvin ezzel szemben azt állítja, hogy a polgármester feltehetőleg a BYD kérésére szünteti meg a tanácsnoki pozícióját. – Sürgősségi indítvánnyal a közgyűlés kezdete előtt kevesebb mint fél nappal megjelent a város honlapján a városvezetés előterjesztése arról, hogy megszüntetik a tanácsnoki pozíciómat. Nyilvánvaló, hogy miért. Kritizáltam a városvezetést a BYD kapcsán, sokáig befelé, az utóbbi időben pedig nyíltan is. Nem tartottam helyesnek azt, ami történt, számtalanszor jeleztem, hogy a városnak ki kell állnia a lakosság érdekei mellett, számon kell kérni a céget – utalt a képviselő környezetszennyezésekre és az egyébként jelenleg is környezetkárosítás miatt indított büntetőeljárásban érintett cég munkavédelmi hiányosságaira.

A helyi politikus szerint az utolsó csepp a pohárban a BYD 5 évre szóló építményadó mentességének bírálata volt. – Botka László korábban azt mondta, hogy Orbán Viktorral kötött egy megállapodást e kapcsán, majd azt mondta, hogy Szijjártó Péter zsarolta meg, hogy országos lejárató kampányt indít ellene, ha a város nem adja meg ezt az engedményt. De valószínű inkább a közös magángépezése során állapodtak meg szendvics majszolás közben, amire Budai Gyula korábbi miniszteri biztos hívta fel a figyelmem egy kommentjében – szögezte le Mihálik Edvin, aki szerint célja képviselni azokat, akik változást szeretnének. Hozzátette, nem a pozíciók miatt kezdett el politizálni, kormányváltást akart, és azt szeretné, ha Szegeden is tisztulna a politikai élet. Ugyanakkor szerinte a Fidesz és a Botka László között létrejött megállapodás értelmében az MSZP-s és DK-s képviselők megszavazzák majd leváltását a Fidesszel együtt.