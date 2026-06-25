Németh Zsolt szerint azért nem hívják meg Magyar Pétert Tusványosra, mert „minősíthetetlen hangnemben sértegeti politikai ellenfeleit”

Németh Zsolt;Bayer Zsolt;Tusványos;Magyar Péter;

2026-06-25 19:39:00 CEST

A Fidesz országgyűlési képviselője, a székelyföldi rendezvény alapítója a szervezők „úri jogának” tartja, hogy eldöntsék a meghívottak személyét. Magyar Péter a tavalyi nyilatkozata szerint ő akkor elment volna Tusnádfürdőre vitázni Orbán Viktorral.

Azért nem hívják meg Magyar Pétert Tusványosra, mert „minősíthetetlen hangnemben sértegeti politikai ellenfeleit és partnereit, köztük a külhoni magyar vezetőket” – indokolta a szervezők döntését Németh Zsolt, a rendezvény egyik alapítója a Transtelexnek. Szerinte egy esemény szervezőinek „úri joga”, hogy eldöntsék, kit hívnak meg és kit nem.

A fideszes országgyűlési képviselő szerint Tusványos „a demokrácia és párbeszéd kultúrájának rendezvénye”.

A Transtelex szerint eddig durva vagy sértő megszólalásai miatt senkit sem zártak ki a tusnádfürdői táborból. Bayer Zsolt például 2023-ban a közírók és publicisták kerekasztalán arról beszélt, hogy „a szart akar egy rakat buzi a gyerekeinktől, miért üvöltik azt, a kurva anyjukat, hogy a gyerekeitekért jöttünk?”.

Ehhez képest Németh Zsolt korábban még arról beszélt, hogy az idei Tusványost párbeszédközpontúbbá akarják tenni, sőt a „mostani kormányzati garnitúrát” is meghívják. Egy interjúban jelentette be azt is, hogy Orbán Viktor idén is ott lesz a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen, és megtartja szokásos tusnádfürdői beszédét. Viszont a miniszterelnök a parlamentben kérte számon, hogy miért nem hívják meg Tusványosra, és részletes elszámolást követelt arról, mennyi közpénz, állami forrás és állami hátterű vállalati támogatás jut a fesztiválra.

A tavalyi rendezvény előtt, amikor már javában zajlott a választási kampány, Magyar Péter, ahogy lapunk is beszámolt róla, azt mondta, menne Tusnádfürdőre vitázni Orbán Viktorral, pedig akkor sem hívták meg. Akkor még csak a Tisza párt elnökeként közölte, örömmel kiül a nagyszínpadra, „már ha a bátor utcai harcos szemtől szembe is olyan bátor, mint ahogyan azt a propagandában hirdeti magáról”. Végül nem lett belőle semmi.

Ugyanakkor alig egy hónapja arról is írtunk, hogy idén két nyári közösségi-politikai tábor is lesz Erdélyben, mindkettő július végén. A Közösségi Párbeszéd tábor szervezője, akárcsak tavaly, idén is Kátai István, az Erdélyi Kossuth Tisza Sziget, és a Romániai Magyar Egységpárt alapítója bejelentette: július 28. és augusztus 1. között szervezik meg a tábort, a helyszín ezúttal a Csíkszereda és Székelyudvarhely közötti Homoródfürdőn lesz.