Végleges, augusztustól a volt kormánypárti Magyar Nemzetet és 12 megyei napilapját alakítja hetilappá a Mediaworks

átalakítás;Magyar Nemzet;hetilap;Mediaworks Hungary Zrt.;megyei lapok;

2026-06-25 18:45:00 CEST

A fideszes propagandát közvetítő sajtótermékek előfizetői ezentúl minden szombaton juthatnak hozzá az adott újsághoz. A lapok kiadója az olvasóiknak az eddiginél is több értéket ígér.

Augusztus 1-jétől megújul a Magyar Nemzet, valamint tizenkét megyei napilap a Békés Megyei Hírlap, Délmagyarország, Észak-Magyarország, Fejér Megyei Hírlap, Hajdú-bihari Napló, Kelet-Magyarország, Napló, Petőfi Népe, Somogy Megyei Hírlap, Tolnai Népújság, Új Dunántúli Napló és az Új Néplap – írja a Media1 Mediaworks Hungary Zrt. közleményére hivatkozva. A megújulás alatt a hetilapokká alakítást értik, amelyek szombatonként jutnak majd el az előfizetőkhöz. A lépésről minden előfizetőt levélben tájékoztatnak.

A megújulás célja nem kevesebb, hanem több érték biztosítása az olvasóknak. Az új hetilapok tartalmasabb, olvasmányosabb formában jelennek meg: nagyobb hangsúlyt kapnak a hosszabb írások, interjúk, riportok, elemzések, háttéranyagok, véleménycikkek, valamint a közéleti, gazdasági, kulturális, társadalmi és helyi közösségi témák – emelték ki az Orbán-kormány alatt a fideszes propagandát leginkább központi utasításokra közvetítő kiadványokról.

A Mediaworks szerint céljuk, hogy „a nyomtatott termékek abban a formában adjanak valódi értéket, amelyben az olvasók ma a leginkább igénylik: rendszerezett, megbízható és kényelmesen fogyasztható tartalomként”. – A gyors hírek továbbra is digitális csatornákon, a print termékek weboldalain érhetők el, a megújuló nyomtatott lapok pedig a tájékozódást, a megértést és az élményszerű olvasást szolgálják. A Magyar Nemzet és a vármegyei lapok hagyománya, szellemisége, helyi és országos beágyazottsága, valamint szakmai minősége megmarad. A megújulás nem szakítás az eddigi értékekkel, hanem azok megerősítése korszerűbb formában – ismételték meg a közleményben sokadjára.

„Továbbra is elkötelezett a minőségi tartalom, a szakmai felelősség és a fenntartható médiaüzleti működés mellett. A vállalat meggyőződése, hogy a nyomtatott sajtónak a megváltozott piaci környezetben is van jövője, ha képes alkalmazkodni az olvasói szokásokhoz, és a közönség számára valódi, megkülönböztethető értéket kínál” – zárta közleményét a Mediaworks Hungary Zrt.