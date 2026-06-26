Nem halasztják el a Budapest Pride-ot, de a hőség miatt külön intézkedésekkel készülnek

hőség;kánikula;Budapest Pride;pride;

2026-06-26 11:15:00 CEST

Az eredetileg tervezettnél több mentőautó kíséri majd a menetet, és végül kétszer annyi vizet rendeltek, mint amennyi a tervekben szerepelt.

„Mindenkit arra kérünk, hogy a saját tűréshatárait és az egészségi állapotát mérlegelve vegyen részt az eseményen” – mondta Hrubi Zita, a Budapest Pride szóvivője a 444-nek. A portál a szóvivőt arról kérdezte, hogy miként Lyonban történt, nem merült-e fel, hogy a magyar fővárosban szintén június 27-ére, szombatra szervezett eseményt elhalasszák az egészségügyi kockázatok miatt.

Az Európát sújtó hőkupola most éri el Magyarországot, igaz, az abszolút rekordok hétfőre várhatók. Hrubi szerint a 2022-es fővárosi Pride-felvonulás idején is rettentő meleg volt, de ahogy akkor, úgy most is külön intézkedésekkel készültek a biztonság érdekében.

Eszerint egyebek mellett

az eredetileg tervezettnél több mentőautó – szám szerint 6 – kíséri a menetet, amelyben a kétszáz „normál” önkéntesen túl önkéntes medikusok is vonulnak.

az indulásnál (az Opera előtt) és az érkezésnél (a Vérmezőn) is lesznek ingyenes vízosztó pontok – kétszer annyi vizet rendeltek, mint amennyi az eredeti tervekben szerepelt –, plusz a vízművek szükségkutakat nyitnak. Az ivókutakról készült térképet közzéteszik, mindenkinek előzetes tájékozódást javasolnak.

a Vérmezőn is lesznek italpontsátrak, és útközben beengedik a vonulókat hűsölni a Rudas gyógyfürdőbe.

Hrubi Zita azt javasolja, hogy akik nem bírják az extrém hőséget, azok inkább csak a vérmezei programhoz csatlakozzanak – délután 5 és 8 között –, ott bőven találnak árnyékos helyeket. Emellett kéri, hogy „a négylábúakat hagyják otthon, mert a forró aszfalt égési sérüléseket okozhat”.