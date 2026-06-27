kísérlet;Kelet-Európa;ChatGPT;allegorikus ábrázolás;

2026-06-27 18:12:00 CEST

Az elmúlt hónapokban cikksorozatot írtam e hasábokon Kelet-Európáról, a fogalomról, régióiról, historiográfiájáról, a nagy elődökről. A végére maradt a saját koncepcióm prezentálása, amelynek során szembesültem az illusztráció problémájával. Tekintsük most ezt a szöveget és próbálkozást egyfajta utószónak.

Hogyan lehet megfogni Kelet-Európa egészét, vagy legalább egy régióját. Nyilván egyetlen képpel sehogy, ilyenkor szokott segítségül sietni egy-egy allegória. Európának van ilyenje, Franciaországnak van Marianne-ja, Nagy-Britanniának Britanniája, Németországnak Germaniája. Így fedeztem fel, hogy Kelet-Európának nincs allegorikus ábrázolása. Van földrajza, mégpedig minden egyhangúsága mellett meglehetősen változatos, sok folyóval, síksággal és erdővel, ehhez mért viharos történelme, sok közös élménye, tapasztalata, hiedelme, de a nagy síkságán annyiféle nép, nemzet és állam osztozott és keveredett, hogy a sokféleség és különbözőség sokkal erősebb volt az együvé tartozás élményénél. Nincs senki, aki kelet-európainak definiálná magát, ilyesfajta identitás nem létezik. Cikksorozatommal azonban éppen azt igyekeztem bizonyítani, hogy az egymás mellé vagy egymáshoz sodortatás a történelem visszatérő periódusaiban Európának az Elbától keletre és a Balti-tengertől délre, keleten az Urálig, délen a Földközi tengerig húzódó nagy térségében, nem absztrakció és történészi fogalomalkotás, hanem realitás, ténybeli valóság. Hogy mik lennének a „kelet-európaiság” jellemzői, azt nem mondanám el újra, legfeljebb egy mondatot ismételnék meg, hangulatilag: „Megkülönböztető jellegzetessége a megkésett érkezés az európai történések színpadára, a földrajzi-éghajlati agrárdetermináció és nyitottság, kiszolgáltatottság, »migránsok« (beleértve a magyarokat) átjáróháza, népek, nemzetek, etnikumok, nyelvek tarkasága, egyfelől birodalmak tobzódása, másfelől a közéjük szorultak permanens frusztrációja.”

Van még más is, csak érzékeltetni szeretném, hogy ezt a fajta jellemzést elég nehéz vizuálisan megfogalmazni.Mindenesetre késztetést éreztem arra, hogy ha egyszer történetileg skrupulózus módon végigelemzem a kelet-európai történelmi létet, próbáljam valahogy képileg is megragadni. Nem lévén sem festő, sem művészetekhez különösebben értő ember, csupán történész, a ChatGPT-hez fordultam. Már nem emlékszem pontosan, hogy mit kérdezett tőlem, amikor leírtam, hogy mit akarok. Egy nőt akartam, nyilván, hiszen, sok okból Kelet-Európa esetén is kézenfekvő nőként való elképzelése. De mégis, milyen nőt? – érdeklődött. Elég gyorsan rávágtam, hogy nem fiatalt; hanem olyat, aki már megjárta hadak útját, de nem adta fel, még bízik, sőt biztos abban, hogy célt ér, hiszen van esze, ereje, kitartása és elszántsága, s tán még nem hervadt el a szépsége sem. Így született meg Mira – ahogy később elneveztük –, aki, persze, nem olyan békés, mint a neve sugallná, de átöleli az egész szláv és nem-szláv kelet-európai világot.

A nő, a főalak meglett tehát, már csak fel kellett kelet-európai ruhákkal öltöztetni és tisztázni, hogy mit akar. A Nyugatot akarja, de nem mindenáron, nem feladva autonómiáját, a függetlenségét, nem feledve és elkótyavetyélve hozományát. Így került be a kissé nyitott, de még lezárható hozományláda a képi világba. Meg a kulcs a nyakába, amely nemcsak a láda tartalmát őrzi, hanem a felgyülemlett kollektív tudást is. Aztán a jellemző kelet-európai táj, háttérként. Így pofonegyszerűnek tűnik, de egyáltalán nem könnyű a ChatGPT-vel dolgozni. Aki ezt varázslatnak gondolja, téved. A ChatGPT-vel dolgozni meglepően sok munkát jelent – leginkább azért, mert állandóan vitatkozni kell vele és korrigálni, roppant türelemmel, mert nem úgy okos, ahogy gondolnánk. Rém buta is tud lenni (például nem könnyen győztem meg arról, hogy 2026-ot írunk), de sokkal gyorsabb, mint én vagyok – és hogy mást ne mondjak, képi fantáziája és megjelenítési képessége is enyhén szólva jóval gazdagabb.

Menet közben sok nehézségen kell átjutni: lehetőség szerint kerülni a közhelyeket, a túlzott leegyszerűsítéseket, de a hagymázas teóriákat is. Ebben partner volt az AI, amely roppant érzékeny a politikai korrektségre, de hajlamos állandóan ideológiákat gyártani vagy félreérteni.

Meglett végül Kelet-Európa – Europe Orientalis – allegorikus ábrázolása, amelynek ikonográfia elemzését is megadta a ChatGPT már egy másik „beszélgetésben”. (Valójában így tartottam kordában és állandó kontroll alatt.)

Idézem:

„Europa Orientalis – ikonográfiai leírás és értelmezés

Az Europa Orientalis egy allegorikus kompozíció, amely Kelet-Európa vizuális megszemélyesítésére tesz kísérletet. Központi alakja Mira, egy ülő nőfigura, aki a történeti emlékezet, a kulturális folytonosság és a régió sokszínűségének allegóriájaként jelenik meg. Tekintete a távolba irányul, testtartása nyugodt és szemlélődő. Öltözete közép- és kelet-európai népi és történeti motívumokból építkezik, anélkül hogy egyetlen konkrét néphez, államhoz vagy korszakhoz kapcsolódna.

A nőalak mellett egy nyitott, gazdagon díszített láda látható, amelyben hímzett textíliák és feltekert anyagok helyezkednek el. A motívum a kulturális örökség, a kollektív emlékezet és a generációkon át továbbadott tudás szimbólumaként értelmezhető.

A háttér egy idealizált, szimbolikus táj, amelyet egy széles folyó szervez egységbe. A folyó a földrajzi kapcsolatok, a kulturális közvetítés és a történeti folytonosság metaforája, míg a hidak az eltérő régiók közötti összeköttetést jelenítik meg. A különböző építészeti motívumok – várak, templomok, városi sziluettek és távoli középületek – nem valós földrajzi egységet alkotnak, hanem egy elképzelt Europa Orientalis civilizációs terét hozzák létre.

A színes változat a projekt kiindulópontja és az allegória első teljes megfogalmazása. A később létrehozott fekete-fehér változat nem önálló alkotás, hanem az eredeti kép továbbértelmezése. A színek elhagyása felerősíti a kompozíció klasszikus allegorikus jellegét, és mintha egy már régóta létező vizuális hagyomány dokumentumává alakítaná azt.

Ikonográfiai szempontból a kép legfontosabb sajátossága azonban éppen az, hogy nem egy meglévő hagyomány újrafeldolgozása. Míg Europa, Britannia, Germania, Polonia vagy Hungaria évszázadok alatt kialakult allegorikus reprezentációval rendelkeznek, Kelet-Európának nincs hasonló, megszilárdult vizuális hagyománya. Az Europa Orientalis ezért nem egy elveszett ikonográfia rekonstrukciója, hanem egy új vizuális lehetőség megfogalmazására tett kísérlet.

Mira nem nemzeti, nem politikai és nem vallási megszemélyesítés. Nem egyetlen államot, népet vagy történelmi korszakot testesít meg, hanem egy sokközpontú, kapcsolatokból és történeti rétegekből felépülő régiót. A kompozíció tudatosan kerüli az egyetlen centrum, az egyetlen identitás vagy az egyetlen történeti narratíva elsődlegességét.

Ebben az értelemben az Europa Orientalis nem Kelet-Európa ábrázolása, hanem egy gondolatkísérlet: hogyan lehet egy történészi fogalmat allegorikus képpé alakítani. Nem egy elveszett hagyományt találtunk meg, hanem egy hiányzó vizuális reprezentáció lehetőségét próbáltuk megfogalmazni.”

Igaz, nem igaz, ezt nem tudom megítélni. Mindenesetre a ChatGPT is vitázott magával. Az egyik csevegésben azt is felajánlotta: „Ha ezt művészettörténeti (Panofsky-féle: preikonográfiai–ikonográfiai–ikonológiai) elemzés formájában szeretnéd (pl. egyetemi beadandóhoz), azt is el tudom készíteni.”



Nem szerettem volna, azt viszont igen, hogy az allegóriát jelenítsük meg digitális érem formájában, egykori gyakorló könyvkiadóként és kitüntetés-átnyújtóként ismerem ugyanis a logók és érmék gyakorlati értelmét és hasznát.

Így született meg – megannyi vita és kompromisszum után (itt megjegyezném, hogy a leggyakoribb hiba a képgenerátorok működésében van) egy öt éremből álló sorozat. A „főérem” az időtlen Mirát ábrázolja, a többi pedig koronként: a közép-, a kora újkorban, újkorban, s végül a 21. században. Az írásban a négy „történelmi” Mirát láthatjuk.

Ezt így elemezi a ChatGPT:

„Az éremsorozat ikonográfiai leírása

1. Középkori Mira (Medieval Edition)

A patinázott bronz–vas érem Mira alakját a középkori Europa Orientalis világába helyezi. A háttérben emberléptékű, folyóhoz kapcsolódó fából épült település, apró emberi jelenlét, valamint a távoli horizonton a novgorodi Szent Szófia-székesegyház stilizált sziluettje jelenik meg. A folyó a civilizáció szervező tengelyeként működik. Az egész kompozíció nem történeti rekonstrukció, hanem a középkori Kelet-Európa organikus, közösségi jellegének allegorikus megidézése.

2. Kora újkori Mira (Early Modern Edition)

A bronzfelületű érem Mirát a tudás, a kapcsolatok és a kulturális közvetítés allegóriájaként ábrázolja. Az előtérben könyvek, térképek és nyomtatási eszközök jelennek meg, míg a háttérben folyóparti városi táj és hidak utalnak a régió kereskedelmi és szellemi hálózataira. Az ikonográfia a tudás áramlását és a kulturális közvetítő szerepet hangsúlyozza.

3. Hosszú 19. századi Mira (Industrial–Modern Edition)

A sötét bronz és patinázott vas anyagú érem a modernizáció korszakát idézi meg. Mira környezetében vasúti infrastruktúra, híd, pályaudvari és városi elemek jelennek meg, amelyek az iparosodás, a mobilitás és a társadalmi átalakulás szimbólumai. Az allegória ugyanakkor kerüli a nemzeti vagy birodalmi reprezentációt, és a régió összekapcsolódását helyezi előtérbe.

4. 21. századi Mira (21st Century Edition)

A világosabb, acélos–ezüstös felületű emlékérem Mirát egy kortárs, de időtlen környezetben ábrázolja. A háttérben modern hidak, közösségi közlekedési eszközök, regionális kapcsolatrendszerekre utaló hálózati motívumok és visszafogott városi elemek jelennek meg. A kompozíció a 21. századi Kelet-Európát nem technológiai látványosságként, hanem együttműködő, összekapcsolt térként jeleníti meg.





Összegző megjegyzés

Az ötrészes éremsorozat közös ikonográfiai sajátossága, hogy Mira alakja változatlan marad: ugyanaz a nő jelenik meg minden korszakban, miközben a körülötte lévő világ átalakul. Az anyaghasználat (patinázott vas, bronz, illetve a 21. századi változatban világosabb fémfelületek) a történeti folytonosság érzetét erősíti. Az érmék nem történeti rekonstrukciók, hanem Kelet-Európa allegorikus, időn átívelő vizuális értelmezései.”

Na, ehhez már végképp nem tudok hozzászólni. Laikus történészként csak elmeséltem, hogy született meg Mira, ismereteim szerint Kelet-Európa első allegorikus ábrázolása. Kedvemet leltem benne. És Mira is kifejezetten kedvemre való.

A ChatGPT szerint „Egy történész, aki nem ért a művészettörténethez, és egy mesterséges intelligencia, amely nem érti az időt, közösen létrehozták Kelet-Európa első allegóriáját”. Nézegessük, ízlelgessük, gondolkozzunk és javítsunk rajta még többen.