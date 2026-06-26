Gazdasági csalás és pénzmosás miatt harminc napra letartóztatták Hidvégi Józsefet, Fonyód volt fideszes polgármesterét

Fidesz;polgármester;letartóztatás;Fonyód;

2026-06-26 11:12:00 CEST

Hidvégi József összesen 102 millió forint vagyoni hátrányt okozott a város cégének.

Harminc napra letartóztatásba helyezte a kaposvári bíróság Hidvégi Józsefet, Fonyód korábbi, fideszes polgármesterét. A grémium a járási ügyészség indítványa alapján a városüzemeltetési cég sérelmére megvalósított gazdasági csalás, illetve pénzmosás gyanúja miatt döntött a letartóztatás mellett. A megalapozott gyanú szerint a balatoni kisvárost 2006-24 között vezető Hidvégi József 2019 és 2023 között olyan, a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. (FVFVÜ) által megkötött, elsősorban zöldterület-kezeléssel és területrendezéssel kapcsolatos szerződéseket írt alá polgármesterként, melyekről tudta, hogy színlelt szolgáltatások, mivel a szerződésben foglaltakat ténylegesen a FVFVÜ vagy más vállalkozó végezte el. A szerződésekben vállalkozóként a korábbi fideszes polgármesterhez közel álló személyek – többek között a fia ügyvezetése alatt álló cég – szerepeltek szerződő félként. Hidvégi József összesen 102 millió forint vagyoni hátrányt okozott a város cégének. Az expolgármestert pénzmosással is gyanúsítják, mivel rávette egyik rokonát, hogy közreműködjön egy olyan bankszámla nyitásában, amelyre a színlelt szerződésekből származó összegek érkezhetnek. A kifizetések után pedig arra kérte a nőt, hogy a bankszámlára érkezett több mint 40 millió forintot készpénzben vegye fel, majd helyezze el a polgármester családja által üzemeltetett dohánybolt széfjében.

A fonyódi városüzemeltetés cég ügyében nem ez az első letartóztatás, mint arról a múlt héten a Népszava beszámolt, a kaposvári bíróság az FVFVÜ ügyvezetőnőjét és egy munkatársát is 30 napos letartoztatásba helyezte: az ügyészség társtettesként, különösen nagy értékre, folytatólagosan, üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett gazdasági csalással gyanúsította meg az ügyvezetőt, társa esetében mindezek mellett a pénzmosás gyanúja is felmerült.

Lapunk már több, mint egy éve hírt adott az FVFVÜ körüli anomáliákról: a rendőrség törvénytelen számlázások és kifizetések miatt indított nyomozást több bűncselekmény miatt, miután több feljelentés érkezett a cég gazdálkodása miatt, a hatóság konkrétan a 2019-24-es önkormányzati ciklus, vagyis Hidvégi József utolsó időszakának tevékenységét kezdte vizsgálni. Akkor megkerestük Hidvégit is, s a korábbi polgármester, miután elmondtuk, milyen ügyben szeretnénk beszélni vele, csak annyit mondott: „Valami tévedés lehet, nem gondolom, hogy ilyesmi történt volna”…

Az ügyben az akkori ellenzéki képviselők nyomására az önkormányzat ideiglenes vizsgálóbizottságot hozott létre, hogy átvilágítsák a cég gazdálkodását, a grémium beszámolóját azonban nem fogadta el az akkor kormánypárti többségű testület. A lapunkhoz eljutott információk szerint Hidvégi utolsó ciklusában cirka 150-300 millió forintnyi önkormányzati kifizetés lehetett aggályos. A legfőbb kedvezményezettek között forrásaink a volt polgármester, illetve az FVFVÜ vezetőjének rokonait említették, többek között zöldterület gondozására, strandüzemeltetésre, jogi tanácsadásra folyhatott el a százmilliót bőven meghaladó összeg.

Az ügyben ezúttal is próbáltuk elérni Erdei Barnabást, Fonyód jelenlegi fideszes polgármesterét, aki az érintett időszakban a város alpolgármesterként dolgozott, ám ahogyan a múlt héten a cégvezető letartóztatása után, úgy most sem reagált.

A múlt heti letartóztatás után egy semmitmondó közleményt rakott ki a város Facebook-oldalára, melyben közölte „a Kft. ügyvezetőjével kapcsolatban hatósági eljárás van folyamatban. Az eljárás keretében az érintettel szemben rendőri intézkedés történt”, emellett megjegyezte, „a cég folyamatos működésének biztosítása érdekében a szükséges intézkedéseket megtettük. A városüzemeltetési feladatok változatlanul, a megszokott rendben zajlanak”. A szerdán őrizetbe vett ügyvezetőnőnek azonban csak ezen a héten hétfőn szüntették meg a munkaviszonyát… Ezzel kapcsolatban is kerestük Erdei Barnabást, továbbra is arra lettünk volna kíváncsiak, miért nem függesztette fel az ügyvezetőt már a nyomozás idejére, milyen indokkal maradhatott valaki egy ilyen pozícióban, aki ellen rendőrségi eljárás zajlott, mint munkáltató, érez-e felelősséget, hogy egy gazdasági bűncselekménnyel gyanúsított cégvezetőt hagyott egészen az őrizetbe vételéig dolgozni, noha tudta, mivel vádolják? Arra is rákérdeztünk, miért nem szavazta meg a vizsgálóbizottság beszámolóját, miért nem nyilvános, milyen visszaélések történhettek a cégnél és az önkormányzatnál, s hogy a történtek után kezdeményezi-e, hogy nyilvánosságra hozzák a bizottsági beszámolót? Az iránt is érdeklődtünk, miért nem az önkormányzat tette meg a feljelentést a cégnél és az önkormányzatnál feltárt visszásságok miatt?