Nagyköveteket cserél Orbán Anita, 37 misszióvezetőt hívott vissza

visszahívás;Külügyminisztérium;nagykövetek;misszióvezetők;Orbán Anita;

2026-06-26 12:13:00 CEST

A tárcavezető bejelentése szerint a Külügyminisztérium megkezdi a külképviselet-vezetői kar megújítását.

„A Külügyminisztérium megkezdi a külképviselet-vezetői kar megújítását. Azt a döntést hoztam, hogy hazarendelek 37 misszióvezetőt” – jelentette be Orbán Anita a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

A tárcavezető hangsúlyozta, a változások egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, más esetekben pedig az a cél indokolja a személyi döntéseket, hogy Magyarország érdekeit olyan nagykövetek képviseljék, akik az új külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan tudják képviselni és szolgálni az országukat.

Hozzátette, a személyi változások ugyanakkor egy szélesebb körű szakmai megújulás részét is képezik: egy professzionális, magas szakmai színvonalon működő diplomáciai kar felépítését. „Olyan nagykövetekre és diplomatákra van szükség, akik aktívan hozzájárulnak Magyarország külpolitikai céljaink megvalósításához, valamint hazánk nemzetközi érdekérvényesítő képességének megerősítéséhez” – közölte a külügyminiszter.

Orbán Anita elmondása szerint a minisztérium célja, hogy a diplomácia ismét valódi hivatássá váljon. „Meggyőződésünk, hogy Magyarország külpolitikai, gazdasági és nemzetstratégiai érdekeinek hatékony képviselete csak magas színvonalon képzett, motivált és professzionális diplomáciai karra épülhet. Ez egyben garanciája annak is, hogy a Külügyminisztérium a jövőben még eredményesebben tudja támogatni a szaktárcák nemzetközi céljainak megvalósítását is” – zárta szavait.

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