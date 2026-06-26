Mégis visszatérhet Budapestre a CEU

CEU;Közép-európai Egyetem;lex CEU;

2026-06-26 14:39:00 CEST

Ősztől visszatérhetnek a hagyományos képzések, a tervek szerint a Közép-európai Egyetemből egy kétcampusos egyetem lesz, amely Bécsben és Budapesten egyaránt diplomát adó programokat fog folytatni.

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Lapunk kérdésére a CEU Demokrácia Intézete jelezte, egyelőre nincs tervben a budapesti visszatérés.

„A CEU-ból egy kétcampusos egyetem lesz, amely Bécsben és Budapesten egyaránt diplomát adó programokat fog folytatni” – hangzott el a Közép-európai Egyetem (CEU) 35. születésnapját ünneplő kerekasztal-beszélgetésen, június 25-én este a Klubrádió tudósítása szerint.

Az áprilisi, visszaköltözést cáfoló nyilatkozatokkal szemben a CEU 2026 őszétől várhatóan kétcampusos modellre vált, és Bécs mellett Budapesten is újraindítja a diplomát adó képzéseket. Erről a CEU-hoz tartozó Vera és Donald Blinken Nyílt Társadalom Archívum (Blinken OSA Archívum) igazgatója, Rév István beszélt a Klubrádiónak.

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői felidézték, hogy a CEU 2024-ben kérelmet nyújtott be azért, hogy budapesti intézményegységét kutatóhelyként ismerjék el. Utóbbi azért volt fontos, hogy Európán kívüli, harmadik országból jövő kutatókat is hosszabb időre, vízummal Magyarországra tudjanak hívni.

A kérelmet csak 2026. április 28-án bírálták el kedvezően. Az Oktatási Hivatal döntésével kutatóhelyként ismerte el a budapesti egységet, lehetővé téve a hagyományos egyetemi működés visszaállítását. A résztvevők szerint a magyarországi oktatás újra teljes értékű diplomát adó programokkal bővülhet majd, miután a hatóságok megadják a szükséges engedélyeket.

A CEU az elmúlt hét évben sem tűnt el teljesen Budapestről. Az intézmény különböző nemzetközi programokat működtetett, köztük az ukrán, a nyugat-balkáni, a fehérorosz és a grúz „láthatatlan egyetemeket”, szeptembertől pedig globális program is indul. A jövőben ez az oktatási forma is megmarad, ugyanakkor ismét megjelennek a hagyományos, nyilvános egyetemi képzések is. A Közép-európai Egyetemen a hatósági engedélyek megadása után indulhat újra a teljes értékű oktatás, szeptembertől visszatérhetnek a hagyományos képzések is.

A döntés azért is jelentene fordulatot, mert áprilisban még lapunk megkeresésére hivatalos állásfoglalásában azt nyilatkozta a CEU, hogy a továbbiakban is az osztrák fővárosban folytatja oktatási tevékenységét az Orbán-kormány által elüldözött Közép-európai Egyetem, vagyis a kormányváltás után sem tér vissza Budapestre.

Lapunk arról érdeklődött, hogy az Orbán-kormány választási veresége és a Magyar Péter által vezetett Tisza-kormány felállása után az egyetem vezetése megfontolja-e, hogy újraindítja a budapesti campust. A Tisza programjában ugyanis ígéretet tett arra, hogy kormányra kerülése után visszaállítja az egyetemi autonómiát és az akadémiai szabadságot.

Az Orbán-kormány 2017-ben vezette be a felsőoktatási törvény lex CEU-ként elhíresült módosítását, amelynek az volt az eredménye, hogy az akkori első számú közellenség, Soros György által alapított egyetem 2019-től kénytelen volt fokozatosan Bécsbe áthelyezni fő oktatási tevékenységét, így az amerikai akkreditációjú képzéseit, amelyek az egyetem legnagyobb vonzerejét jelentik. A budapesti helyszín a könyvtárral és az archívummal főként kutatóhely lett, valamint itt működik a CEU Demokrácia Intézete is, amely az egyetem kutatótevékenységét fogja össze. Az Európai Unió Bírósága 2020-ban kimondta, hogy a lex CEU sérti az akadémiai szabadságot és az uniós jogot is, emiatt az Orbán-kormánynak módosítania kellett rajta, de az egyetem vezetése ekkor is úgy döntött, nem tér vissza a korábbi működési formában Budapestre.