Fidesz: Forsthoffer Ágnes már-már osztályfőnöki szerepbe helyezkedve kéri számon a képviselők távolmaradását

Fidesz;Országgyűlés;képviselők;Forsthoffer Ágnes;

2026-06-26 17:50:00 CEST

Rengeteg teendőjük van a párt képviselőinek, ezért hiányoznak az ülésekről.

Forsthoffer Ágnes pellengérre állította a sokat hiányzó képviselőket, már-már osztályfőnöki szerepbe helyezkedve kéri számon rajtuk távolmaradásukat - közölte egy pénteki, a Magyar Távirati Irodához (MTI) megküldött közleményében a Fidesz.

Mint korábban hírt adtunk róla, a házelnök az átláthatóság erősítése érdekében elrendelte a szavazásokról történt hiányzások könnyen kereshető, felhasználóbarát megjelenítését a Parlament honlapján. Az adatbázis már csütörtök óta elérhető.

Az ellenzéki párt szerint különös ezt annak a pártnak a képviselőjének felvetni, akinek pártelnöke korábbi munkahelyén, az Európai Parlamentben a szavazások alig 2 százalékán vett részt. Kitérnek arra is, hogy a képviselők munkája nem merül ki a parlamenti üléseken való részvételben, és mivel a mi képviselőink nemcsak Facebookon tartanak kapcsolatot az emberekkel, munkájuk jelentős része a választókerületükhöz is kötődik. Emellett képviselőink sok esetben ellátják az Országgyűlés nemzetközi képviseletét is, ahogyan ez történt ezen a héten 4 képviselőnk vonatkozásában (Európa Tanács és Európai Parlament), akik ezért az e heti, intenzív szavazásokat tartalmazó héten az Országgyűlés vezetősége számára is ismert és már előzetesen is igazoltnak tekintett okokból voltak távol az üléstől.

Bízunk benne, a következő statisztika közlésénél Forsthoffer Ágnes ezeket a részleteket is bemutatja majd - zárul tájékoztatásuk.