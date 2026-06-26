Magyar Péter: Két éve mondom, hogy két ciklusban korlátozzuk a miniszterelnök és az országgyűlési képviselők mandátumát

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2026-06-26 16:53:00 CEST

A kormányfő két 2024-es országjárásáról készült videóval támasztja alá, hogy áprilisban a Tisza párt éppen erre kaptak felhatalmazást. Felháborodásában verbálisan nekiesett az ennek ellenkezőjét állító elemzőknek és újságíróknak is.

Íme két 2024-es videó a sok közül, amelyben világosan elmondom, hogy amennyiben a Tisza párt felhatalmazást kap, úgy két ciklusban korlátozzuk a miniszterelnök és az országgyűlési képviselők mandátumát – posztolta Facebook-oldalán Magyar Péter, reagálva kormánya cikluskorlátozási javaslatait ért éles bírálatokra.

A kormányfő egy videóban két felvételt tett közzé. Az első két évvel ezelőtt, május 9-én készült Miskolcon. – Ha meg lesz hozzá a kellő felhatalmazásunk, módosítjuk az alaptörvényt, és bevezetjük azt, hogy Magyarországon mind a képviselők, mind a miniszterelnök csak két ciklusig regnálhat, maximum 8 évig – mondta.

A másik két nappal azelőtt, május 7-én készült Nyíregyházán. Ott az akkor még csak a Tisza párt alelnökeként, illetve EP-listavezetőként fellépő Magyar azt közölte, hogy „ha a magyar emberek bizalmat szavaznak a Tisza pártnak, akkor két ciklusig lehet valaki miniszterelnök, két ciklusig lehet valaki országgyűlési képviselő”.

Rengeteg alkalommal beszéltem erről, vagy írtam itt ki. Ellentétben a Fidesszel, mi nem árultunk zsákbamacskát. Azt valósítjuk meg, amit vállaltunk és amire felhatalmaztak minket a magyarok. Jó lenne, ha a magukat elemzőnek, politikusnak vagy újságírónak nevezők felhagynának azzal a hazugsággal, hogy ez nem szerepelt a Tisza programjában – utalhatott Magyar Péter például a vele hosszas polémiát folytató Török Gáborra és a cikluskorlátozó javaslatokat bíráló cikkekre.