Magyar Péter: Két éve mondom, hogy két ciklusban korlátozzuk a miniszterelnök és az országgyűlési képviselők mandátumát

Íme két 2024-es videó a sok közül, amelyben világosan elmondom, hogy amennyiben a Tisza párt felhatalmazást kap, úgy két ciklusban korlátozzuk a miniszterelnök és az országgyűlési képviselők mandátumát – posztolta Facebook-oldalán Magyar Péter, reagálva kormánya cikluskorlátozási javaslatait ért éles bírálatokra.
A kormányfő egy videóban két felvételt tett közzé. Az első két évvel ezelőtt, május 9-én készült Miskolcon. – Ha meg lesz hozzá a kellő felhatalmazásunk, módosítjuk az alaptörvényt, és bevezetjük azt, hogy Magyarországon mind a képviselők, mind a miniszterelnök csak két ciklusig regnálhat, maximum 8 évig – mondta.
A másik két nappal azelőtt, május 7-én készült Nyíregyházán. Ott az akkor még csak a Tisza párt alelnökeként, illetve EP-listavezetőként fellépő Magyar azt közölte, hogy „ha a magyar emberek bizalmat szavaznak a Tisza pártnak, akkor két ciklusig lehet valaki miniszterelnök, két ciklusig lehet valaki országgyűlési képviselő”.Török Gábor Sólyom Lászlót idézi Sulyok Tamás eltávolításának módjáról: Van, amit jóérzésű, rendes ember akkor sem tesz meg, ha a jog betűje szerint megtehetné
Rengeteg alkalommal beszéltem erről, vagy írtam itt ki. Ellentétben a Fidesszel, mi nem árultunk zsákbamacskát. Azt valósítjuk meg, amit vállaltunk és amire felhatalmaztak minket a magyarok. Jó lenne, ha a magukat elemzőnek, politikusnak vagy újságírónak nevezők felhagynának azzal a hazugsággal, hogy ez nem szerepelt a Tisza programjában – utalhatott Magyar Péter például a vele hosszas polémiát folytató Török Gáborra és a cikluskorlátozó javaslatokat bíráló cikkekre.Magyar Péter egy mondatban reagált Török Gábor kritikáiraTörök Gábor szerint a Tisza kétharmada most még az előző másfél évtized alkotmányos barkácsolásai között is feltűnő lépésre készülMagyar Péter: Zajlik a társadalmi egyeztetés a 17. alkotmánymódosításról, a legtöbben a mandátumkorlátozást támogatják