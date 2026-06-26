Forsthoffer Ágnes elrendelte, hogy hozzák nyilvánosságra a parlamenti hiányzásokat az Országgyűlés honlapján

Parlament;Országgyűlés;szavazások;Forsthoffer Ágnes;

2026-06-26 08:56:00 CEST

Tiszteletdíj megvonásáról egyelőre nem döntött.

Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke az átláthatóság erősítése érdekében elrendelte a szavazásokról történt hiányzások könnyen kereshető, felhasználóbarát megjelenítését a Parlament honlapján, az adatbázis már csütörtök óta elérhető.

Az erről szóló, Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Forsthoffer Ágnes felidézte, 2026. májusában négy alkalommal tartottak ülést: május 9-én megalakult az új Országgyűlés, május 12-én megalakult az új kormány, és május 26-án, valamint 27-én is üléseztek. Az ülésektől jónéhány képviselő látványosan távol maradt, ami – hangsúlyozta – joggal veti fel a pénzügyi szankciók alkalmazásának kérdését, hiszen az országgyűlési képviselő első számú feladata és kötelessége a parlamenti munka.

Az Országgyűlésről szóló törvény szerint ha egy országgyűlési képviselő a szavazások legalább egynegyedén nem vett részt, és hiányzása nem igazolt, a házelnök tiszteletdíj megvonásról dönthet. Az Országgyűlés elnöke kiemelte, a „kirívóan magas képviselői hiányzásokkal érintett párt” határidőben benyújtotta a korábbi szokások szerinti, rövid nyilatkozatát: a májusi távolléteket kivétel nélkül igazoltnak tekinti.

„Ezt követően, külön kérésemre benyújtásra került ezen hiányzások részletes indoklása is. Nem szeretném minősíteni a megjelölt okokat, vagy megkérdőjelezni azok valódiságát. Egy bizonyosan látszik: az elmúlt időszakban elromlott az erkölcsi iránytű. Ezen a jövőben változtatnunk kell, a közbizalom újjáépítése és megtartása érdekében” – írta Forsthoffer Ágnes. Hozzátette,

a tanulságokat levonva, a részben sajátos ülésezési rendre is tekintettel, 2026. május hónapra vonatkozóan tiszteletdíj megvonását nem rendelte el.

Bejegyzésében felidézte, 2026. júniusától kezdődően az Országgyűlés munkarendje kiszámíthatóvá vált. „Úgy vélem, hogy a jövőben kizárólag egészségügyi ok, valamint hivatalos, országgyűlés/kormány általi kiküldetés, kötelezettség méltányolható igazolt hiányzásként. A legfelemelőbb természetesen az lenne, ha a képviselői jelenlétet nem a pénzügyi szankciók garantálnák, hanem a felelősségtudat és a lelkiismeret” – írta az Országgyűlés elnöke, bejegyzése zárásaként „egyre jobb egészséget” kívánva a képviselők további munkájához.