Porördög csapott le a pesterzsébeti strandra, négyen megsérültek

sérülés;szél;strand;Pesterzsébet;

2026-06-26 18:02:00 CEST

Egy hetven év körüli férfit kórházba szállítottak.

Négy ember megsérült, amikor június 26-án délután 2 óra körül porördög csapott le a pesterzsébeti strandra, és a medence mellől az úszómedencébe sodort egy 150 kilónyi betonsúllyal rögzített napernyőt - írja az Index.

A fürdőt üzemeltető Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) szerint a hirtelen támadt szélrohamnak nem volt előjele. A társaság munkatársa azt mondta, a roham körülbelül tíz másodpercig tartott, olyan erővel, hogy a vendégeknek nem maradt idejük elmenekülni.

A baleset után egy lábsérülthöz mentőt hívtak. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) a lap megkeresésére azt közölte, hogy egy 70 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel vittek kórházba. Súlyos sérülés nem történt.

A napernyőt a gyári rögzítésen túl megerősítették: a szokásos négy helyett hat darab, egyenként 25 kilós betonelem tartotta. A szél ezt a szerkezetet emelte fel, majd a vízbe dobta; a dolgozók később a strandolók táskáit és más holmijait is a medencéből szedték ki.

A BGYH közölte, hogy a fürdőnek van biztosítása, és segítenek azoknak, akiket érintett a baleset. A társaság szerint a szél még fújt a strandon, de a heves roham olyan gyorsan elvonult, ahogy érkezett.