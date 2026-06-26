Tarr Zoltánt és Kapitány Istvánt is meghívták Tusványosra, de nem akarnak részt venni az eseményen

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2026-06-26 17:54:00 CEST

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke azonban idén is tart előadást.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, valamint Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert is meghívták a 35. jubileumi tusványosi nyári szabadegyetemre. Ugyanakkor Velkey György László, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára arról tájékoztatta a szervezőket, hogy a kormány nem kíván részt venni az idei Tusványoson – nyilatkozta Németh Zsolt, a rendezvény egyik alapítója a Magyar Nemzetnek.

Mint közölte, hagyományosan a szabadegyetem zárónapján, szombat délelőtt tart előadást Orbán Viktor, a Fidesz elnöke és Tőkés László erdélyi református püspök, „mindketten 35 éve állandó résztvevői a tábornak és most is nagy érdeklődéssel várják az előadásukat”.

Németh Zsolt egy nappal korábban, csütörtökön azt nyilatkozta, hogy azért nem hívják meg Magyar Pétert Tusványosra, mert „minősíthetetlen hangnemben sértegeti politikai ellenfeleit és partnereit, köztük a külhoni magyar vezetőket”. Eddig durva vagy sértő megszólalásai miatt senkit sem zártak ki a tusnádfürdői táborból, még Bayer Zsoltot sem, aki 2023-ban a közírók és publicisták kerekasztalán kurvaanyázott és buzizott. Németh Zsolt ráadásul korábban még arról beszélt, hogy az idei Tusványost párbeszéd-központúbbá akarják tenni.

Magyar Péter miniszterelnök egyébként a parlamentben kérte számon, hogy miért nem hívják meg Tusványosra, és részletes elszámolást követelt arról, mennyi közpénz, állami forrás és állami hátterű vállalati támogatás jut a fesztiválra. A tavalyi rendezvény előtt, amikor már javában zajlott a választási kampány, Magyar Péter, ahogy lapunk is beszámolt róla, azt mondta, menne Tusnádfürdőre vitázni Orbán Viktorral, pedig akkor sem hívták meg.