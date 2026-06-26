Volodimir Zelenszkij 40 napos offenzívát hagyott jóvá Oroszország ellen

Oroszország;Ukrajna;Volodimir Zelenszkij;

2026-06-26 08:20:00 CEST

Az ukrán elnök közölte, így akar nyomást gyakorolni Moszkvára a háború végének kikényszerítése érdekében.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön közölte, hogy 40 napos „offenzívát” hagyott jóvá oroszországi célpontok ellen, miután a hírszerzés (SZBU) vezetőjével egyeztetett.

Telegram-oldalán az ukrán vezető hangsúlyozta,

ezzel akar nyomást gyakorolni Moszkvára a háború végének kikényszerítése érdekében.

Oroszország egyelőre nem reagált Zelenszkij bejelentésére.

Az utóbbi hónapokban az ukrán hadsereg mélységi csapásokat hajtott végre oroszországi célpontok, mindenekelőtt olaj- és gázipari, valamint katonai létesítmények ellen.