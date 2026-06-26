Szombattól már nem hírhamisító Papp Dániel vezeti a közmédiát

közmédia;MTVA;Papp Dániel;Altorjai Anita;

2026-06-26 20:24:00 CEST

Miniszteri biztos felel a zavartalan működésért és átmenetért.

Szombaton megszűnik a közmédia vezetőinek megbízatása, mivel megjelent a médiatörvény módosítása a Magyar Közlönyben pénteken - derül ki a Magyar Távirati Iroda (MTI) beszámolójából.

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény módosításának pénteki kihirdetését követő napon hatályba lépő rendelkezése szerint megszűnik a médiatanács elnöke, Koltay András és a testület tagjai, valamint a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezetője, Altorjai Anita, továbbá a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója, Papp Dániel vezető tisztségviselői megbízatása.

A törvénymódosítás szerint az Országgyűlés médiaügyekkel foglalkozó állandó bizottsága az általa hozott határozatban kijelölt személy, Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos útján haladéktalanul gondoskodik a szükséges eljárás lebonyolításáról, továbbá a közmédia folyamatos, zavartalan működése és átalakítása érdekében a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és az MTVA átmeneti vezetéséről mindaddig, amíg az e törvényben meghatározott új vezető tisztségviselők megbízatása létre nem jön.