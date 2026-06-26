Berg Juditot, a Rumini-könyvek íróját nevezték ki irodalomért és közművelődésért felelős helyettes államtitkárnak

kinevezés;helyettes államtitkár;Berg judit;

2026-06-26 21:01:00 CEST

Reményét fejezte ki, hogy nemcsak a szakmabeliek, de az olvasók is elégedettek lesznek a munkájával.

Berg Juditot nevezték ki a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium irodalomért és közművelődésért felelős helyettes államtitkárának.

Az érintett úgy fogalmazott, a kultúra olyan értéket képvisel, amely képes egy nemzetet felemelni. A kultúrafogyasztás nem csupán kellemes időtöltés, de az információszerzés, tudás, fejlődés, gondolkodás, kreativitás és szabadság letéteményese is.

Egy művelt, olvasó nemzet gazdasági és társadalmi téren is képes látványos fejlődésre, egy jól működő közművelődési hálózat és az olvasás az egész ország szellemét formálja.

Kijelentette, számtalan területen lesz szükség változásra. A könyvszakmában dolgozók és közművelődési szakemberek megbecsülése, a méltányos támogatási rendszerek kidolgozása, az intézmények fejlesztése, az irodalom, olvasás és művelődés presztízsének emelése, a digitalizálódó, AI által egyre erősebben uralt világban egy jövőorientált kulturális stratégia kidolgozása, a szükséges jogszabályi keretek megteremtése, a társadalmi és szakmai együttműködés mind fontos feladataink. Berg Judit sorait azzal zárta, bízik benne, hogy munkájuk eredményével nemcsak a szakmabeliek, de az olvasók is elégedettek lesznek.

Berg Judit népszerű gyermek- és ifjúsági író, legismertebb művei között a Rumini regények említhetők.