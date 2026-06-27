Tömegverekedéssel rendezték a nézeteltérést a grúz parlamentben

Parlament;Grúzia;tömegverekedés;

2026-06-27 12:05:00 CEST

A tömegverekedésben részt vett Lasa Talahadze háromszoros súlyemelő olimpiai bajnok is.

Tömegverekedés tört ki a grúz parlamentben pénteken, a Grúz Álom - Demokratikus Grúzia nevű oroszpárti kormánypárt képviselői kaptak hajba a Georgi Gaharia volt miniszterelnök alapította Gaharia Grúziáért ellenzéki párt honatyáival.

A verekedés a tavaszi ülésszak utolsó ülésének végén tört ki, amelyen felolvasta beszámolóját Irakli Kobahidze miniszterelnök. A tettlegességben mások mellett részt vett Lasa Talahadze, a Grúz Álom képviselője, aki háromszoros súlyemelő olimpiai bajnok.

A verekedést megelőző szóbeli összecsapás azután kezdődött, hogy Georgi Sarasidze ellenzéki képviselő felszólalásában bírálta Kobahidzét. A kezdődő lökdösődés után a képviselő félbeszakította a felszólalását, a parlament pedig beszüntette az ülés élőben történő közvetítését.

A bunyó alább megtekinthető: