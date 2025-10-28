Orbán Viktor grúz szövetségese az alkotmánybírósághoz fordul, hogy tiltsák be a legnagyobb ellenzéki pártokat

ellenzék;Orbán Viktor;Grúzia;betiltás;Grúz Álom;Georgia;Irakli Kobahidze;

2025-10-28 13:52:00 CET

A grúz parlament elnöke, Shalva Papuashvili kedden bejelentette, hogy az Irakli Kobahidze vezette oroszbarát Grúz Álom keresetet nyújt be a három legnagyobb ellenzéki párt alkotmányellenesnek nyilvánítása érdekében.

A grúz parlament elnöke kedden bejelentette, hogy a kormányzó Grúz Álom párt alkotmánybírósági keresetet nyújt be a három legnagyobb ellenzéki párt illegálisnak nyilvánítása érdekében – írja a Reuters.

Shalva Papuashvili egy sajtótájékoztatón elmondta: a keresetben azt kérik a bíróságtól, hogy tiltsa be a Változás Koalícióját, Mikheil Saakashvili volt elnök Egyesült Nemzeti Mozgalmát és az Erős Grúzia blokkot. Ezek mindegyike erősen nyugati elköteleződésű, szemben a kormányzó párt oroszbarát politikájával.

A grúz Interpress hírügynökség szerint a parlament elnöke úgy fogalmazott, hogy mindhárom párt „valódi fenyegetést jelent az alkotmányos rendre”. Mint ismert, a Grúz Álom megszakította a kaukázusi ország egykor még biztató kapcsolatait az Európai Unióval, befagyasztotta az uniós csatlakozásáról szóló tárgyalásokat, és azzal vádolta Brüsszelt, hogy forradalmat tervez Tbilisziben.

Tavaly októberben kapott nagy figyelmet az Orbán-kormány és Grúzia kapcsolata, miután a választásokon meglehetősen alapos gyanú fogalmazódott meg afelől, hogy a grúz kormánypárt választási csalás segítségével újrázott, ezek után pedig a helyi tüntetések közepette Orbán Viktor azonnal Grúziába utazott, hogy látogatásával legitimálja az ellenzék és a nemzetközi megfigyelők által is megkérdőjelezett végeredményt. A magyar miniszterelnök már azelőtt gratulált szövetségesének, az oroszbarát Grúz Álom pártnak, hogy a grúz hatóságok által véglegesnek nyilvánított eredményt kihirdették volna.

Azóta pedig úgy tűnik, a kaukázusi ország tovább csúszik az antidemokratikus lejtőn. A Grúz Álom párt kormányának vezetője, Irakli Kobahidze miniszterelnök egy hónappal ezelőtt kijelentette: „Októberben benyújtjuk a megfelelő keresetet mindazon pártok alkotmányellenesnek nyilvánítása érdekében, amelyeket a Egyesült Nemzeti Mozgalom alá sorolnak.”

Szeptember 26-án Tea Culukiani, Grúzia volt igazságügyi és kulturális minisztere, a Grúz Álom parlamenti képviselője készített egy jelentést az általa vezetett parlamenti vizsgálóbizottsággal, ami az Egyesült Nemzeti Mozgalom korábbi kormányzása alatt elkövetett állítólagos bűncselekményekről szól. A tervek szerint ezt is felhasználják majd a betiltás érdekében. Az országban több prominens ellenzéki vezetőt is bebörtönöztek, a rendőrség pedig fokozta a több mint egy éve tartó rendszeres kormányellenes tüntetéseken résztvevők letartóztatását.

Még tavaly a VSquare írt arról, hogy Habony Árpád legalább két éve segíti az oroszbarát grúz kormánypártot, és aktív szerepet vállalt a legutóbbi, kérdéses tisztaságú választások alatt is. Irakli Kobahidze mindeközben visszajáró vendége a magyarországi trumpista CPAC Hungary rendezvénynek is. Orbán Viktor legutóbb a nyáron, idén negyedik alkalommal találkozott a grúz miniszterelnökkel, előtte pedig a közösségi oldalán többek közt a következőt írta: „Van két ország – az egyik a Kaukázus, a másik Európa szívében – amelyeket több dolog köt össze, mint azt elsőre gondolnánk.”