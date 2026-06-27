Magyar felségjelzésű katonai gép visz mentőegységet Venezuelába

földrengés;Venezuela;Hollandia;segélyszállítmány;

2026-06-27 08:49:00 CEST

A szállítmány azonban nem magyar, jelenleg Hollandia használja a gépet.

Itthoni idő szerint éjfélkor egy magyar zászló alatt repülő katonai Boeing C-17 teherszállító repülőgép landol Venezuelában - írja a Magyar Hang.

A lap szerint a gép humanitárius segítséget visz a fölrengés sújtotta országba, de nem magyar adományt, hanem 65 speciálisan képzett holland szakembert, nyolc keresőkutyát és az ő felszerelésüket, összesen mintegy 16 tonnát. A holland városi kutató-mentő (USAR) csapat tagjai között orvosok, mentőápolók, kutyás szakemberek, egy építőmérnök és informatikus is vannak, ők az ottani tűzoltóságtól, rendőrségtől, hadseregtől és a mentőszolgálattól kerültek ki. Mindez az amszterdami kormány támogatásával történik, amely 2 millió eurót szabadított fel a sürgősségi segélyalapjából a katasztrófasújtotta ország megsegítésére.

Ennek ellenére az ezeket szállítmányozó repülő azért magyar felségjelzés alatt közlekedik, mert Nyugat-Magyarország egyetlen aktív katonai repülőterét, a Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülőteret Magyarország 2001-ben felajánlotta NATO-feladatokba bevonható repülőtérnek. Azóta a SAC-program (Stratégiai Légiszállítási Képesség) bázisaként szolgál, s itt lakik három magyar lajstromjelű Boeing C–17 Globemanster III típusú katonai szállító repülőgép, ezek egyike végzi a szállítást.

A SAC-együttműködési nyilatkozatot 2008. szeptember 23-án tíz NATO-tagállam, Bulgária, Észtország, Hollandia, Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Norvégia, Románia, Szlovénia és az Amerikai Egyesült Államok írta alá, valamint akkor még csak NATO-békepartnerként Finnország és Svédország is csatlakozott. A résztvevő országok közösen vásárolták meg a pápai bázisról üzemeltetett három gépet, amelyek az anyagi hozzájárulás mértékével arányos repülési óraszámban állnak az egyes tagországok hadseregének rendelkezésére. Ez alapján Magyarországnak évi 50 repülési óra jut. A Magyar Hang megjegyzi, a magyar felségjelzésű Boeingek egyébként Ukrajnának is folyamatosan szállítják a fegyvereket a SAC-programban részt vevő országok kormányainak a megrendelésére.

Venezuelát szerdán rázta meg két erős földrengés: előbb egy 7,2-es erősségű földmozgás volt Caracastól mintegy 160 kilométerre nyugatra, majd kevesebb mint egy perccel később egy 7,5-ös rengés követte. A halálos áldozatok száma feltehetően több ezres nagyságrendű, a kezdeti becslések a 10 ezer és 100 ezer közötti számú áldozatot sem zárták ki. A történtek miatt Delcy Rodríguez ideiglenes elnök rendkívüli állapotot hirdetett és nemzetközi segítséget kért.