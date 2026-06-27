Hegedűs Zsolt felelős döntésre kér mindenkit, aki tömegrendezvényen akar részt venni mostanában

hőség;kánikula;tömegrendezvények;Hegedűs Zsolt;

2026-06-27 12:07:00 CEST

A közösségi események fontosak, de az egészség és az élet védelme az első - jelezte a tárcavezető.

Aki szabadtéri tömegrendezvényen kíván részt venni, az indulás előtt hozzon felelős döntést saját egészsége és mások biztonsága érdekében - hívta fel a figyelmet Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szombat délelőtt a Facebookon.

Hegedűs Zsolt emlékeztetett, a hőség nem egyszerű kellemetlenség, hanem komoly egészségi kockázatot jelent és különösen veszélyeztetettek az idősek, a várandósok, a kisgyermekek, a krónikus betegek, a szív- és érrendszeri betegségben érintettek, valamint azok, akik rosszul viselik a nagy meleget. Számukra a tárcavezető azt javasolja, hogy a hőség idején lehetőség szerint ne vegyenek részt szabadtéri tömegrendezvényen. Hozzátette, azok, akik mégis elindulnak, készüljenek fel tudatosan, vigyenek magukkal elegendő vizet, kerüljék az alkoholfogyasztást, viseljenek sapkát vagy kalapot, világos, szellős ruhát, továbbá használjanak fényvédőt és keressenek árnyékot vagy hűvösebb helyet.

„Ha szédülést, gyengeséget, fejfájást, hányingert, zavartságot, mellkasi panaszt, légszomjat vagy ájulásközeli érzést tapasztal, azonnal álljon meg, húzódjon árnyékba, igyon vizet, és kérjen segítséget” - figyelmeztetett a miniszter. Hegedűs Zsolt egyben arra kért mindenkit, figyeljenek egymásra és ha valakin a rosszullét jeleit látják, akkor ne hagyják magára és jelezzék azt a rendezvény biztosításában részt vevő egészségügyi szolgálatnak, vagy szükség esetén hívják a 112-es segélyhívót.

„A közösségi események fontosak, de az egészség és az élet védelme az első. Aki az extrém hőség miatt esetleg otthon marad, nem gyenge döntést hoz, hanem felelőset” - zárta bejegyzését az egészségügyi miniszter.