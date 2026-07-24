A sportállamtitkár a HVG-nek beszélt a tao-rendszer felülvizsgálatáról, a Fradihoz kapcsolódó ügyekről és a magyarországi sportrendezvények jövőjéről.
Elkezdődött a sportban is a kormányzati felülvizsgálat – terítéken egy Tiborcz Istvánhoz, Orbán Viktor vejéhez kapcsolható cég a Budapest Sportarénával kötött tízéves bérleti szerződése.
Úgy tűnik, Kálnoki-Kiss Attila nem nézegette túl gyakran a személyes okmányait.
A 24.hu egy korábbi munkatársa ugyancsak államtitkári kinevezést kapott.
Eközben az exvilágbajnok Kálnoki Kis Attila esetleges államtitkári kinevezése visszatetszést kezdett az anyasportága, az öttusa köreiben.
Sportági berkekben nincsenek elragadtatva a lehetőségtől.